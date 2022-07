Cupra Formentor VZ5 als Editionsmodell

Cupra bringt sein 390 PS starkes Spitzenmodell Formentor VZ5 als streng limitiertes Editionsmodell „Targa Grey“. Die 999 Exemplare sind in einem Metallic-Ton in Beigegrau gehalten, exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen.

Dazu gibt es eine speziell abgestimmte Innenausstattung mit Grafiken in schwarzem perforierten Dinamica und mit kupferfarbenen Hintergrund. Die braunen Nappaleder-Sitze haben eine kupferfarbene Naht. Auch die Türverkleidungen und die Armaturentafel sind in dunkelbrauner Lederoptik gehalten, auch mit einer Naht in einem Kupferton.

Die Fahrzeugnummer eines jeden Cupra Formentor VZ5 Editionsmodell Taiga Grey ist mit einem Schatteneffekt in die Türverkleidung gelasert.

Das Sondermodell ist Teil der auf 7.000 Einheiten begrenzten Stückzahl des Fünfzylinder-Modells.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp