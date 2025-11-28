Cupra Formentor VZ5 & Leon VZ – Rückkehr zur Performance

Cupra Formentor VZ5 & Leon VZ – Rückkehr zur Performance – Mit zwei streng limitierten Hochleistungsmodellen schärft Cupra sein sportliches Profil. Der zurückkehrende Formentor VZ5 und der neue Leon VZ markieren die Speerspitze der Marke – technisch weiterentwickelt, optisch verfeinert und von deutlicher Rennsport-DNA geprägt. Beide Modelle knüpfen an die Erfolge ihrer Vorgänger an und zeigen kompromisslose Cupra- Performance.

Im Mittelpunkt steht die Wiederauflage des Formentor VZ5, das seit seiner ersten Präsentation Kultstatus genießt. Der charakteristische 2,5-Liter-TSI-Fünfzylindermotor liefert weiterhin 390 PS und 480 Newtonmetern und sorgt in Kombination mit einem 7-Gang-DSG und dem Allradantrieb 4Drive für eine präzise Kraftverteilung. Die neu abgestimmte Querkraftregelung, der elektrohydraulisch gesteuerte Drehmomentverteiler und das sportlich ausgelegte Fahrwerk mit adaptiver Fahrwerksregelung (DCC) ermöglichen ein besonders agiles Fahrverhalten. Der Spurt von 0 auf 100 km/h gelingt in 4,2 Sekunden; erstmals ist die Höchstgeschwindigkeit nicht mehr abgeregelt.

Auftritt & Anmutung

Auch optisch legt Cupra nach: breitere Radkästen, eine konturierte Frontstoßstange und ein markanter Frontsplitter mit VZ5-Gravur betonen das kraftvolle Auftreten. Optional verfügbare Carbon-Elemente an Spiegelkappen, Front und Heck schärfen die Anmutung. Vier diagonal angeordnete Endrohre mit kupferfarbenen Akzenten verweisen auf den Rennsportcharakter, während neue Matrix-HD-Scheinwerfer samt Lichtprojektion – Cupra Logo oder VZ5-Signatur – für visuelle Inszenierung sorgen. Akebono-Bremsen mit 6-Kolben-Sätteln und 375-mm-Scheiben sind serienmäßig und in exklusiven 20-Zoll-Felgen integriert.

Im Innenraum kombiniert der VZ5 eine rennsportinspirierte Sitzposition mit modernen digitalen Lösungen. CUP Bucket-Sitze, Ambientebeleuchtung, dunkles Aluminium und kupferfarbene Akzente bestimmen das Ambiente. Das Sennheiser-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern trifft auf ein 12,9-Zoll-Infotainmentsystem und ein 10,25-Zoll-Digital-Cockpit, das Leistungsdaten wie Drehmoment, Turbodruck und G-Kräfte darstellt. Besonders auffällig ist die Schaltanzeige, die bei steigender Drehzahl pulsiert und im Grenzbereich rot aufleuchtet. Der Formentor VZ5 wird ab Januar 2026 in Barcelona produziert und ist weltweit auf 4000 Einheiten limitiert – erstmals auch als Rechtslenker für Märkte wie Großbritannien, Australien und Neuseeland. Die Preise sind noch nicht bekannt.

Exterieur & Fahrwerk

Das Fahrwerk basiert ebenfalls auf der MQB-Evo-Architektur mit MacPherson-Federbeinen vorn und Mehrlenkerachse hinten. DCC-Fahrwerksregelung, progressive Lenkung und speziell abgestimmte Federn und Dämpfer sollen eine präzise Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeugherstellen. Wie der VZ5 ist auch der Leon VZ mit Akebono-6-Kolben-Bremsen ausgestattet.

Das Exterieur wird durch vier kupferfarbene Endrohre akustisch und optisch akzentuiert, während der Innenraum auf dezente sportliche Eleganz setzt: dunkle Chromoberflächen, verbesserte Schalldämmung und die markentypische Designphilosophie prägen das Ambiente. Der Cupra Leon VZ wird in einer noch exklusiveren Auflage als der VZ5 von nur 1500 Fahrzeugen produziert und kommt ebenfalls im ersten Quartal 2026 auf den Markt.