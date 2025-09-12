Cupra geht auch als Koffer

Cupra geht auch als Koffer – Die Designabteilung von Cupra hat gemeinsam mit Harper Collective eine Gepäckkollektion entworfen. Es handelt sich um die drei Trolley-Modelle Cabin, Cabin Expandable und Trunk. Das verwendete Gewebe wird aus wiederverwerteten Meeresabfällen hergestellt – darunter sind zu 30 Prozent alte und verloren gegangene Fischnetze sowie zu 40 Prozent aufbereitetes Deponieplastik. Die Koffer tragen zudem markentypische Merkmale von Cupra wie das Century Bronze Finish der Fahrzeuge und das Interieurmatereial Ultrasuede.

Die drei Modelle der Gepäckkollektion sind bis zum 20. September exklusiv im Oberpollinger und in der Cupra City Garage in München erhältlich. Ab dem 22. September werden sie dann weltweit und auch online über die offiziellen Websites von Cupra und Harper Collective verfügbar sein.