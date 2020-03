Cupra – Griffiths neuer Aufsichtsratvorsitzender

Wayne Griffiths (geboren 1966 in Dukinfield, Großbritannien) wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden von Cupra ernannt. Griffiths übernimmt diese neue Position zusätzlich zu seinem Amt als Seat Vorstand für Vertrieb und Marketing und als CEO der Performance-Marke Cupra.

Der Cupra Aufsichtsrat wird komplettiert durch die diversen Seat Vorstände. Mit dabei Carsten Isensee, den amtierenden Vorstandsvorsitzenden und Vorstand für Finanzen und IT, Axel Andorff, Vorstand für Forschung und Entwicklung und Luis Comas, Vorstand für Recht und Governance. Griffiths übernimmt die Geschicke der jungen Marke in einer ganz besonderen Phase. Diese wird mit der Eröffnung des neuen Firmensitzes, der Cupra Garage, und der Ankündigung einer Produktoffensive eingeleitet. Nach der Vorstellung der Modellfamilie des ersten Leon, sowohl in der Straßen- als auch der Rennversion, steht nun die Enthüllung der Serienversion des Cupra Formentor unmittelbar bevor.

Eine erfolgreiche Karriere im Volkswagen Konzern

Die Karriere von Griffiths ist eng mit dem Volkswagen Konzern verbunden. Sie nahm 1989 bei der Audi AG in Ingolstadt ihren Anfang. Nach einem zweijährigen Zwischenstopp bei Seat (1991-1993) kehrte Griffiths zunächst zu der deutschen Marke zurück. Dort hatte er mehrere Leitungsfunktionen im damals neu gegründeten Vorstandsbereich Vertrieb und Marketing in verschiedenen Märkten inne. 2016 wurde er dann zum Seat Vorstand für Vertrieb und Marketing ernannt. Im Januar 2019 übernahm er zusätzlich die Position als Cupra CEO.

Die CUPRA Familie wächst

Um für die neue Phase der Marke gerüstet zu sein, hat Griffiths das Leitungsteam erweitert. Neben Antonino Labate, Direktor für Strategie, Geschäftsentwicklung und Operations, und Jaime Puig, Leiter von Cupra Racing, gehört nun auch Marta Almuni als neue Technikchefin der Marke zum Team. Darüber hinaus können die Spanier auch innerhalb seiner eigenen Struktur verschiedene Neuzugänge vermelden. Antonio Vidal Tost wird Vertriebschef, Carlos Galindo übernimmt die Produktleitung und Ignacio Prieto den Bereich Marketing. Komplettiert wird das Team durch Khaled Soussi, Leiter des Bereichs Händlernetzentwicklung und Kundenzufriedenheit, sowie Francesca Sangalli, die dem Designteam „Color & Trim Concept & Strategy“ vorsteht und Xavier Serra verantwortet den Bereich Technische Entwicklung von Cupra Racing.

