Cupra Leon – Neue Einstiegsmotoren

Neue Einstiegsmotoren gibt es für den Cupra Leon. Die Performance-Brand erweitert die Palette an verfügbaren Motoren und stärkt so die Attraktivität des dynamischen Cupra. Der Cupra Leon ist als 5-Türer und als SP Kombi mit drei neuen Benzin-Motorisierungen bestellbar. Als 1.5 TSI 110 kW/150 PS mit manuellem 6-Gang Schaltgetriebe und als 1.5 eTSI 110 kW/150 PS mit 7-Gang-DSG. Sowie als 2.0 TSI 140 kW/190 PS mit 7-Gang-DSG.

Mit der neuen 110 kW/150 PS starken TSI Variante erweitert die Performance-Brand die leistungsstarke Motorenpalette des Cupra Leon nach unten. Um eine reizvolle und effiziente Einstiegsvariante.

Die neuesten Adaptierungen zur Cupra Leon Familie beschränken sich aber nicht nur auf die Antriebsstränge. Die umfangreiche Serienausstattung der Motorisierungen mit 150 und 190 PS besticht. Unter anderem mit Voll-LED-Scheinwerfern, Kessy (Keyless Entry und Go System), 18 Zoll Alufelgen. Und einem 10 Zoll großes Media-System, Komfortsitzen und einem Multifunktionslenkrad in Leder.

Mit dem Österreich-Paket (Rückfahrkamera, Parkhilfe vorne und hinten, Parklenkassistent, CUPRA Full Link, Vordersitze beheizbar) und dem Technologie-Paket L sind auch beliebte Mehrausstattungen als Pakete mit signifikanten Preisvorteilen verfügbar.

Cupra Österreich Geschäftsführer Wolfgang Wurm: „Der Cupra Leon gehört zu den attraktivsten Kompaktfahrzeugen auf dem Markt. Er bietet uneingeschränkte Alltagstauglichkeit mit sportlichem Anspruch. Die neuen Einstiegsmotoren bieten jetzt auch beim Cupra Leon einer breiteren Zielgruppe ein einzigartiges Produkterlebnis.“

Sondermodell Cupra Leon Alpha

Im Rahmen der Aktion „One Week – One Deal“ ist ausschließlich im Zeitraum von 7. bis 13. November 2022 das Sondermodell Cupra Leon Alpha bei den österreichischen Cupra Partnern bestellbar. Der Cupra Leon Alpha ist in den beiden Motorisierungen 1.5 TSI 110 kW/150 PS mit manuellem 6-Gang Schaltgetriebe und 1.5 eTSI 110 kW/150 PS mit 7-Gang-DSG als 5-Türer und als SP Kombi erhältlich.

Bei diesem Sondermodell sind zusätzliche Mehrausstattungen mit Preisvorteilen bereits in die Serienausstattung integriert. Der Cupra Leon Alpha wird dadurch mit einem Aktionspreis ab 29.000 Euro als 5-Türer und 30.500 Euro als Kombi noch attraktiver. Die erweiterte Serienausstattung umfasst das Österreich-Paket und das Technologie-Paket L. Außerdem eine Induktionsladeschale und einen schwarzen Dachhimmel. Bei der Motorisierung mit Schaltgetriebe ist zusätzlich ein doppelter Ladeboden integriert. Bei den Kombi-Varianten enthält die Serienausstattung auch eine Vorbereitung für die Anhängevorrichtung.

Cupra Österreich Geschäftsführer Wolfgang Wurm: „Mit dem Sondermodell Cupra Leon Alpha ermöglichen wir mit einem sehr attraktiven Kundenpreis einen perfekten Einstieg in die Welt von Cupra. Im Zeitraum der Aktion „One Week – One Deal“ bis 13. November 2022 erwarten wir daher eine hohe Kundenfrequenz bei unseren Cupra Partnern und in weiterer Folge deutlich mehr Cupra Leon auf Österreichs Straßen.“

