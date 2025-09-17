Cupra & Lifestyle

Cupra & Lifestyle – Cupra baut seine Markenwelt auch um Lifestyle-Produkte aus. So werden künftig auch Cupra Drinks angeboten wie das alkoholfreie Getränk der spanischen Mineralwassermarke Vichy Catalan mit Ingwer-Limettengeschmack. Wo? In den Cupra Garagen natürlich.

Neben der Rollkoffer-Kollektion mit Harper Collective im markentypischen Design und aus Recyclematerial kündigt Cupra weitere Produkte an. Dazu gehören Taschen und Schlüsselanhänger von Mam sowie der Raumduft „Cupra Sent“, der ungewohnte Noten von Bergamotte, Jalapeno und Ingwer enthält. „Wenn sich der Duft legt, verschmilzt Sandelholz mit weichem Leder, mit Moos, Moschus und Amber und bildet eine warme und zugleich kraftvolle Signatur“, verspricht Cupra.