Cupra-Markenbotschafter Mattias Ekström

Mattias Ekström ist der neue Cupra-Markenbotschafter der Performance-Sparte von Seat. Der zweimalige DTM-Sieger soll die Elektrostrategie im Bereich Rennsport maßgeblich mitentwickeln. Ekström wird außerdem offizieller Fahrer des ersten rein elektrischen Tourenwagens Cupra e-Racer. Die Kooperation wollen Cupra und Ekström auf der IAA in Frankfurt feiern.

Mattias Ekström ist in der Welt des Motorsports seit über 25 Jahren erfolgreich. Der 1978 geborene Schwede ist unter anderem zweimaliger Champion der DTM. Weiters FIA-Rallycross-Weltmeister von 2016. Und dreimaliger Gewinner des Race of Champions.

Ekström freut sich darauf, „gemeinsam mit dem hoch motivierten und engagierten Rennsport-Team an der Weiterentwicklung zu arbeiten“. Voriges Jahr hat Cupra mit dem e-Racer den weltweit ersten rein elektrisch angetriebenen Tourenwagen vorgestellt. Mit seiner Dauerleistung von 300 kW/408 PS und 500 kW/680 PS erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h. Er beschleunigt in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und in 8,2 Sekunden von 0 auf 200 km/h.

