Cupra & Seat Österreich – Importer of the Year

Zum zweiten Mal in Folge sind Cupra & Seat Österreich Importer of the Year. Auch für 2021 konnte man sich wieder die begehrte Trophäe sichern.

Rekordjahr

Gemessen am Marktanteil war wie bereits 2020 auch 2021 wieder ein neues Rekordjahr für Cupra & Seat Österreich. Mit der in Österreich bereits etablierten Marke Seat konnte man den Marktanteil gegenüber dem Vorjahr mit 6,3 Prozent (2020: 6,4 Prozent) annähernd gleich halten. Die aufstrebende, junge Marke Cupra konnte die Neuzulassungen und den Marktanteil um ein Vielfaches erhöhen. Auf beachtliche 0,8 Prozent (2020: 0,1 Prozent). Damit erreichten beide Marken des Unternehmens SEAT S.A. in Österreich gemeinsam einen historisch hohen Anteil von 7,1 Prozent. Wodurch Österreich – am Marktanteil gemessen – das weltweit erfolgreichste Exportland der beiden spanischen Automarken darstellt.

Im Rahmen der Veranstaltung „Cupra The unstoppable Impulse“, stellte man auch die zukünftigen Modelle der Marke bis 2025 vor. Und der Vorstand für Vertrieb & Marketing von Cupra & Seat, Kai Vogler, übergab den Preis Importer of the Year 2021 an den Geschäftsführer von Cupra & Seat Österreich, Wolfgang Wurm. „Das Team hat erneut einen außergewöhnlichen Job gemacht. Was unter anderem auch durch den Allzeit-Rekord bei den Auftragseingängen darstellt. Da ist zu erkennen, dass das Team die Herausforderungen des letzten Jahres nicht nur angenommen hat. Sondern durch kreative und mutige Schritte als Sprungbrett genutzt hat“, so Vogler.

Erfolgreichster Importeur von 75

SEAT S.A. ist weltweit in 75 Märkten aktiv. Umso bedeutender ist der Gewinn für den österreichischen Geschäftsführer Wolfgang Wurm: „Die erfolgreiche Titelverteidigung zum ‚Importer of the Year 2021‘ zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind. Mein Dank geht an das gesamte Team von Cupra & Seat Österreich, an die Kollegen aus Barcelona und alle Händler- und Servicepartner für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

