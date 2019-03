Cupra – Sondermodell des Ateca

Cupra präsentiert ein Sondermodell des Ateca. In Genf zeigt man den Ateca Special Edition. Die limitierte Sonderauflage hat eine Abgasanlage von Akrapovic und einige exklusive Optikdetails. Etwa 20-Zoll-Alufelgen.

Designelemente aus Kupfer und Carbon-Faser an den Außenspiegeln und am Heckspoiler verschönern das Sondermodell. Die Innenausstattung ist mit Alcantara in Petrol Blau bezogen. Dazu kommen Zierleisten aus Kupfer und Carbon-Faser. Ende 2019 kann man den Cupra Ateca Special Edition bestellen. Preise nennt man noch nicht.

