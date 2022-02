Cupra – Sondermodell zum 4. Geburtstag

Cupra schenkt sich und allen Freunden des sportlichen Fahrens ein Sondermodell zum 4. Geburtstag der Marke. Den Cupra Formentor Alpha. Das auf 444 Stück limitierte Sondermodell ist nur in Österreich erhältlich und ausschließlich online bestellbar. Es basiert auf der Version 1.5 TSI ACT mit 150 PS und 6-Gang Schaltgetriebe.

Der Cupra Formentor ist das erste Fahrzeug, das Cupra von Grund auf entworfen und entwickelt hat. Er verbindet Exklusivität und Innovation mit einem intuitiven und dynamischen Fahrerlebnis. Zum 4. Geburtstag der jungen Marke hat Cupra den Formentor mit erweiterter Serienausstattung nochmals aufgewertet.

Wolfgang Wurm, Geschäftsführer Cupra & Seat Österreich: „Mit dem Sondermodell Cupra Formentor Alpha ermöglichen wir mit einem sehr attraktiven Kundenpreis einen perfekten Einstieg in die Welt von Cupra. Diese Version ist ausschließlich online bestellbar, was unsere Ambition zur weiteren Digitalisierung der Marke Cupra unterstreicht.“

Limitierte Auflage, attraktiver Preis

Im online bestellbaren Sondermodell Cupra Formentor Alpha sind zusätzliche Mehrausstattungen in die Serienausstattung integriert. Dadurch ist für die Kunden die Komplexität bei der Fahrzeugkonfiguration minimiert. Und außerdem entsteht damit ein attraktiver Einstiegspreis von 31.990 Euro. Abzüglich möglicher Porsche Bank-Boni ist eine Einstiegspreis von 29.990 Euro möglich.

Vorgesehen sind 444 Einheiten, die ab sofort mit einer Anzahlung von 100 Euro über die Website www.cupraofficial.at reservierbar sind. Der Bezug der verfügbaren Einheiten wird auch bei der attraktiven Leasingrate des Sondermodells Cupra Formentor Alpha deutlich. Bereits ab monatlich 444 Euro ist das Sondermodell im all-inclusive-Paket der Porsche Bank erhältlich. Dass beinhaltet neben einer vollKASKO auch eine Haftpflicht-, Insassen- und Rechtsschutzversicherung sowie anfallende Servicekosten.

Ausstattung lässt keine Wünsche offen

Der Cupra Formentor verfügt in der Basisversion bereits über eine sehr umfangreiche Serienausstattung. Das Upgrade in der Serienausstattung des Sondermodells umfasst sehr attraktive Ausstattungspakete wie das Veloz-Paket. Das beinhaltet 19 Zoll Leichtmetallräder „Cupra VZ“, Navigationssystem 10“, adaptive Dämpferregelung DCC. Außerdem beheizbare Sitze vorne, C Cupra Full Link. Weiters das Assistenz-Paket L mit adaptive Geschwindigkeitsregelung, Blind-Spot-Sensor, Ausparkassistent inkl. Querverkehrerkennung, Ausstiegswarner und Verkehrszeichenerkennung. Und die Ambientebeleuchtung Plus sowie eine Vorbereitung für eine Anhängevorrichtung.

Die entsprechende Anhängevorrichtung kann man mit zwei verschiedenen Zubehör-Sonderpaketen und einem 20-prozentigem Kundenpreisvorteil bei jedem österreichischen Cupra Partner nachrüsten. Zum einen die Anhängevorrichtung inkl. Einbau um 669 Euro oder zum anderen das Biker-Paket um 1.333 Euro. Bei dem ist die Anhängevorrichtung inkl. Einbau um einen Fahrrad-Heckträger für 2 Fahrräder ergänzt.

Für den Cupra Formentor steht eine breite Palette an Farben zur Auswahl: In der Grundausstattung wird der Cupra Formentor Alpha in der Farbe Candy-Weiß angeboten. Als Individualisierungsmöglichkeit mit Aufpreis stehen folgende Metallic-Lackierungen zur Auswahl: Asphalt-Blau, Magnet-Grau, Nacht-Schwarz. Außerdem die drei Sondermetallic-Lackierungen Graphene-Grau, Dark-Camouflage und Desire-Rot.

Dynamischer Einstieg

Der Cupra Formentor vereint die Vorzüge eines kompakten SUVs mit der sportlichen Form eines Coupés. Um seine Sportlichkeit zu betonen, liegt ertiefer, wobei der visuelle Schwerpunkt auf dem Heckspoiler liegt. Gleichzeitig bringt seine gestreckte Motorhaube die dynamischen Proportionen des Fahrzeugs ausdrucksvoll zur Geltung.

Als Basis dient die MQB-Evo-Architektur, die eine einfache Integration verschiedenster Technologien ermöglicht und so ein außergewöhnliches Fahrvergnügen bietet. Die MacPherson-Federbeine vorne und die Multilenkerachse hinten sorgen für ausgewogenes Fahrverhalten. Durch die präzise, blitzschnelle Anpassung der Feder- und Dämpferraten kann sich das Fahrwerk problemlos auf Lastveränderungen einstellen. Dazu trägt auch die gleichmäßige Gewichtsverteilung des Fahrzeugs bei.

Mit der ausgesprochen effizienten und zeitgemäßen Einstiegsmotorisierung für den Cupra Formentor kommen ab sofort noch mehr Fans der Marke in den Genuss des typischen Fahrerlebnisses. Mit seinem Drehmoment von 250 Newtonmetern und einer Leistung von 110 kW/150 PS garantiert der 1.5 TSI Cupra-typischen Fahrspaß. Großen Anteil daran haben die verschiedenen Cupra Fahrprofile. Damit lassen sich die Gasannahme des Motors, die Intensität der Lenkunterstützung sowie das Verhalten des Fahrwerks an die persönlichen Vorlieben und die jeweilige Fahrsituation anpassen.

Seine Fahrleistungen können sich sehen lassen. Der Cupra Formentor Alpha 1.5 TSI ACT 150 PS beschleunigt in 8,9 s. auf 100 km/h. Erst bei 204 km/h endet der Vortrieb – und das bei einem Verbrauch von nur 6,5 – 7,1 Litern im kombinierten Betrieb.

Sicher, voll vernetzt, modernste Fahrerassistenzsysteme

Mit seinen umfassenden Konnektivitätsfunktionen und modernen Sicherheits- und Komfortsystemen ist das sportliche Crossover-SUV auf dem aktuellsten technischen Stand. Die Höchstwertung von fünf Sternen im Euro NCAP Crashtest belegen eindrucksvoll, dass der Cupra Formentor zu einem der sichersten Fahrzeuge in seinem Segment zählt.

Die Marke Cupra steht nicht nur für Motorsport in Reinform. Sondern auch für ein Höchstmaß an Konnektivität und Digitalisierung. Der Cupra Formentor ist mit den modernsten Infotainment- und Konnektivitätslösungen ausgestattet. Damit Insassen auch im Auto stets online sein und die aus dem Alltag gewohnten Dienste nutzen können.

Im Inneren präsentiert der Performance-Crossover-SUV zudem seine topmodernen Konnektivitätslösungen, mit denen sich das Fahrzeug mittels Sprachsteuerung und dem großen, fein auflösenden 10-Zoll-Infotainmentsystem intuitiv bedienen lässt.

Zahlreiche Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme des Cupra Formentor machen den Crossover-SUV zu einem der sichersten Fahrzeuge seiner Klasse. Die bordeigenen Systeme nutzen Daten, die sie von verschiedenen im Fahrzeug integrierten Sensoren erhalten. Diese Daten werden durch Informationen aus externen Quellen ergänzt. Dazu gehört etwa die vorausschauende adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) sowie der Blind-Spot-Sensor mit Ausparkassistent und der Notfallassistent.

Der Cupra Formentor Alpha geizt auch nicht in puncto Komfort und Bedienungsfreundlichkeit – beispielsweise mit dem Schlüsselloses Schließ- und Startsystem (KESSY), der 3-Zonen-Klimaautomatik „Climatronic“, beheizten Komfortsitzen und 230-Volt-Steckdose im Kofferraum.

Also: Das Cupra Sondermodell Formentor Alpha zum 4. Geburtstag der Marke ist nur in Österreich erhältlich. Zum Einstiegspreis von 31.990 Euro. Und es ist ab sofort mit einer Anzahlung von 100 Euro über die Website www.cupraofficial.at reservierbar. Rasch reagieren!

