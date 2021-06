Cupra startet bei der PURE ETCR

Cupra startet bei der Rennserie für vollelektrisch angetriebene Tourenwagen, der PURE ETCR. Premiere ist in Vallelunga vom 18. bis 20. Juni. Die spanische Marke geht mit dem Cupra e-Racer an den Start. Man setzt bei den Fahrern auf ein Quartett. Mit einer Mischung aus Erfahrung und jeder Menge Talent. Neben den Routiniers Mattias Ekström und Jordi Gené pilotieren der Spanier Mikel Azcona und Dániel Nagy aus Ungarn die bis zu 500 kW starken Elektrorennwagen in der Rennserie. Die Boliden haben 960 Nm Drehmoment.

Den Cupra e-Racer, mit der man bei der PURE ETCR startet, treiben zwei permanenterregte Synchronmotoren an der Hinterachse. Ähnlich wie am Beginn der Formel E setzen die Organisatoren in der Premierensaison auch auf einen Einheitsantrieb.

Williams Advanced Engineering (WAE) und Magelec Propulsion stellen allen Teams die Antriebspakete zur Verfügung. Den Strom für die Rennfahrzeuge erzeugen HTWO Brennstoffzellen-Generatoren des Fuel Cell Center von Hyundai.

Cupra setzt damit die gleichen Motoren, Inverter, Batterien, elektronischen Kontrolleinheiten und Kühlsysteme ein wie die Konkurrenz. Lediglich am Chassis konnten Veränderungen vorgenommen werden. Um die Rennwagen an das Aussehen ihrer Serienmodelle anzupassen. Der Strom für die Rennfahrzeuge wird in Brennstoffzellen generiert.

„Der Design- und Entwicklungsprozess des Cupra e-Racer war eines der spannendsten und herausforderndsten Projekte, in das ich bislang involviert war“, so Xavi Serra, Entwicklungschef bei Cupra Racing. Mit dem Cupra Born hat die Marke heuer bereits das erste vollelektrische Serienmodell präsentiert.

