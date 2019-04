Cupra startet mit neuem Management durch

Seats Performance-Marke Cupra startet mit neuem Management voll durch. Die neue Führungsmannschaft leitet Cupra-Aufsichtsratsvorsitzender und Seat-Chef Luca de Meo. Zum Management-Team gehört Wayne Griffiths als CEO. Antonino Labate ist Direktor für Strategie, Geschäftsentwicklung und Operations. Jaime Puig leitet Cupra Racing. Alejandro Mesonero-Romanos ist der Chefdesigner. Mauro Pierallini leitet die Produktentwicklung, Khaled Soussi Vertrieb und Marketing. Xavier Serra ist Entwicklungschef des Rennteams.

Größere Mannschaft, neue Märkte

Ein Jahr nach dem Marken-Launch hat Cupra seine Mannschaft um 50 %auf rund 70 Mitarbeiter aufgestockt. 2019 verfolgt Cupra in erster Linie das Ziel, mit der aktuellen Modellpalette seine Position im Markt zu stärken. Man will weitere Cupra Master ausbilden und den Ausbau des Händlernetzes abschließen. Außerdem plant Cupra eine europaweite Marktoffensive. Nach Deutschland, Großbritannien und Spanien hat das Team Frankreich, die Schweiz und Österreich im Visier. Wayne Griffiths: „Daneben möchten wir die Präsenz von Cupra in strategisch wichtigen Regionen stärken. Etwa in Nordafrika und Lateinamerika.“

