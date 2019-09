CUPRA Tavascan – vollelektrisches SUV-Coupé

Mit dem CUPRA Tavascan präsentieren die Spanier ein vollelektrisches SUV-Coupés als Vision. Mit dem Konzeptfahrzeug verbindet Cupra moderne Antriebstechnologie mit elegantem und sportlich-ausdrucksstarkem Design. Automobilfans können ganz ohne Reue eine Systemleistung von stolzen 225 kW/306 PS genießen. Und ganz ohne lokale Emissionen lokale Emissionen. Namensgeber des Tavascan Concept Cars: ein idyllisch gelegenes Dorf in den Pyrenäen.

Zwei Motoren – je einer an der Vorder- und Hinterachse – bringen insgesamt 225 kW/306 PS auf die Straße. Der Tavascan ist in weniger als 6,5 Sekunden auf 100 km/h. Eine Lithium-Ionen-Batterie mit 77 kWh sichert eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern (WLTP). Die im Boden untergebrachte Batterie sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt und ein sehr dynamisches Fahrverhalten.

Markante Optik

Das Exterieur vereint Dynamik und Eleganz mit Effizienz. Die Frontpartie unterstreicht das elektrische Herz des Concept Cars. Blickfang: ein tief sitzendes, beleuchtetes Cupra-Logo. Die Luftschlitze erhöhen die Effizienz. Sie lassen die Luft gleichmäßig über die Karosserie strömen. Oder leiten sie zur Kühlung der Batterie nach innen. 22 Zoll große Leichtmetallräder im Turbinen-Design Platz sorgen für einen sauber abgeleiteten Luftstrom und einen verbesserten Luftwiderstand. Am Heck sorgt der Diffusor für optimale Aerodynamik und erzeugt eine ausdrucksstarke, sportlich-elegante Optik. Das Lackfinish erinnert an flüssiges Metall. Carbonfaserelemente in Wagenfarbe und feine Kupferdetails unterstreichen diesen Look.

Interieur

Materialien höchster Güte und Technologie schaffen ein Ambiente, bei dem Fahrerorientierung und Insassenkomfort perfekt ausbalanciert sind. Beim Öffnen der Türen empfängt weiche LED-Innenbeleuchtung die Insassen. Kontrastierende Elemente aus Leder, Carbon und Alcantara schaffen eine emotional-wohlige Atmosphäre. Die Schalensitze bieten komfortable Sicherheit. Das flügelförmige Armaturenbrett – ein echter Eyecatcher – sorgt für ein großzügiges Raumgefühl. Inklusive Info per volldigitalem 12,3-Zoll- Display, ergänzt durch ein weiteres 13-Zoll-Infotainmentdisplay.

Weltpremiere des Tavascan: IAA in Frankfurt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp