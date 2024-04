Cupra und DJ Toby Reomeo- Neue Impulse für eine neue Generation

Musik weckt Emotionen und Kreativität – auch Cupra steht für Ausdruck und Emotion. Jetzt begrüßt die spanische Performance-Marke mit dem international bekannten Produzenten, DJ und Songwriter Toby Romeo. Ein neuer Markenbotschafter und Cupra Tribe Member. Neben Kooperationen mit Partnern wie dem Electric Love Festival oder dem Red Bull SoundClash verstärkt Cupra seine Verbindungen in die Welt der Musik. Diese stellt einen wichtigen Baustein für die Entwicklung der eigenen Markenidentität dar.

„Cupra ist seit ihrer Gründung eine der aufstrebendsten Marken Europas und spricht mit ihrer einzigartigen Kombination aus Design, Emotion und Technologie vor allem die junge Generation an. Musik ist dabei untrennbar mit der DNA der Marke verbunden“, erklärt Alina Schulz, Leiterin Marketing, Produkt und Training von Cupra Österreich. Und ergänzt: „Toby Romeo teilt unsere Werte mit großer Leidenschaft und drückt dies durch seinen unkonventionellen Style aus. Daher freuen wir uns sehr, ihn im österreichischen Cupra Tribe begrüßen zu dürfen!“

Toby Romeo, der in Salzburg aufwuchs, ist einer der jüngsten DJs mit internationalem Erfolg. Bereits mit zwölf Jahren startete seine Karriere im Kinderzimmer mit dem Abenteuer Musikproduktion. Nur wenige Jahre später schaffte es der DJ mit nur 15 Jahren auf die Mainstage des Electric Love Festivals in Österreich – einem der größten Musikfestivals seiner Art mit mehr als 180.000 Besuchern. Der 23-jährige Salzburger Produzent, DJ und Songwriter gilt als einer der vielversprechendsten Newcomer der Musikbranche. Cupra und Toby Romeo gehen nun diesen gemeinsamen Weg und das wird in diesem Jahr am 12. April in den Salzburger Kavernen zelebriert. Näheres unter cupraofficial.at

