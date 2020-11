Cupra – virtueller Marken-Treffpunkt

Ein virtueller Marken-Treffpunkt ist die neue Plattform von Cupra. Auf der virtuellen Cupra-Plattform können sich Kunden mit einem eigenen Avatar über die Marke und ihre Produkte informieren. Und sich mit anderen Nutzern via Sprach- und Chatfunktion austauschen. Auch die Markenbotschafter Marc ter Stegen, Mattias Ekström und Fernando Belasteguín schließen sich der virtuellen Cupra-Welt mit eigenen Avataren an.

Ein virtueller Cupra Marken-Treffpunkt bietet auch die Möglichkeit zu Händlerschulungen. Die „Cupra e-Garage am Cap Formentor“ haben Mediapro Group aus Barcelona und Visyon in Kooperation entworfen. Sie bietet auch ein Auditorium, in dem man Live-Präsentationen abhalten kann. Virtueller Standort der e-Garage ist die mallorquinische Halbinsel Formentor. Nach der ist auch das erste eigenständige Cupra-Modell benannt.

Cupra arbeitet auch an einer Übertragungsplattform für Live-Konzerte. Fans können dort mit den Künstlern interagieren und exklusiven Content erleben. Außerdem bereitet sich Cupra als Co-Produzent einer Fernsehserie mit High-Performance-Fahrzeugen vor. Abrufbar über eine On-Demand-Videoplattform.

