CUSTOM CUPRA by ABT – Mehr Motorsport für Leon und Formentor – CUPRA und ABT Sportsline heben ihre Zusammenarbeit auf die nächste Stufe. Mit „CUSTOM CUPRA by ABT“ erhalten Leon, Leon Kombi und Formentor ein werkseitig entwickeltes Aerodynamik- und Designpaket, das den sportlichen Charakter der Modelle deutlich schärft – und vor allem Tuning-Fans ansprechen soll.

Die Partnerschaft zwischen CUPRA und dem deutschen Veredler ABT Sportsline ist längst kein Geheimnis mehr. Bisher standen vor allem leistungsstarke Sondermodelle im Fokus. Nun geht die spanische Performance-Marke einen Schritt weiter und bringt mit „CUSTOM CUPRA by ABT“ erstmals ein umfassendes Individualisierungsprogramm direkt ab Werk auf den Markt.

Die neue Option richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die ihrem Fahrzeug eine noch markantere Optik verleihen möchten, ohne auf die Vorteile einer vollständigen Werksgarantie und Homologation verzichten zu müssen. Verfügbar sein wird das Paket ab dem vierten Quartal 2026 für den CUPRA Leon, den CUPRA Leon Kombi sowie den CUPRA Formentor.

Rennsport-DNA für die Straße

Entwickelt wurde das Programm in der CUPRA Racing Factory, wo normalerweise Rennfahrzeuge und Motorsportprojekte entstehen. Genau dort wurden auch die neuen Aerodynamik-Komponenten konzipiert und in Handarbeit gefertigt.

Beim CUPRA Leon und Leon Kombi orientiert sich das Design stark am erfolgreichen CUPRA Leon VZ TCR aus dem Tourenwagensport. Ein markanter Frontsplitter sorgt bereits auf den ersten Blick für mehr Präsenz. Ergänzt wird das Paket durch neu gestaltete Seitenschweller, einen Dachspoiler, hintere Winglets, C-Flaps sowie einen spezifischen Heckdiffusor.

Besonders auffällig sind die neuen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Sport Black Matt. Je nach Motorisierung werden diese sogar mit breiteren Hochleistungsreifen kombiniert. Dunkel verchromte CUPRA-Logos und ein exklusiver ABT-Schriftzug im Heckbereich setzen zusätzliche Akzente.

Formentor wird noch extrovertierter

Auch der CUPRA Formentor profitiert von der Motorsport-DNA. Die Designer orientierten sich dabei optisch am limitierten Formentor VZ5, der unter Enthusiasten längst Kultstatus erreicht hat.

Das ABT-Paket umfasst einen neuen Frontsplitter, markante Air-Curtain-Rahmen, Seitentürleisten, einen Dachspoiler sowie zusätzliche C-Flaps am Heck. Die Maßnahmen lassen den Crossover-SUV optisch breiter und tiefer erscheinen. Komplettiert wird der Auftritt durch spezielle 19-Zoll-Leichtmetallräder.

Beim Topmodell Formentor VZ5 gibt es eine leicht angepasste Version des Pakets. Hier kommen exklusive 20-Zoll-Felgen in Glossy Black zum Einsatz. Front- und Heckspoiler bleiben dem VZ5 jedoch vorbehalten und werden deshalb nicht Bestandteil des Individualisierungspakets.

Tuning mit Werksqualität

Für viele Tuning-Fans dürfte vor allem ein Punkt interessant sein: Sämtliche Komponenten werden direkt von CUPRA entwickelt, getestet und homologiert. Damit entfällt der oftmals aufwendige Weg über Einzelabnahmen oder Zubehörlösungen.

Die Fertigung erfolgt in Manufakturarbeit in der CUPRA Racing Factory. Laut Hersteller garantiert dies höchste Passgenauigkeit sowie die Einhaltung sämtlicher Qualitätsstandards. Gleichzeitig bleibt die volle Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge erhalten.

Mit dem neuen Programm verfolgt CUPRA eine Strategie, die bislang vor allem Premiumhersteller erfolgreich praktizieren: Individualisierung direkt ab Werk, kombiniert mit Motorsport-Optik und exklusiven Designelementen.

Premiere am Red Bull Ring

Erstmals präsentiert wurde „CUSTOM CUPRA by ABT“ bei den CUPRA Performance Days 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Rund 320 Teilnehmer aus mehreren europäischen Ländern erhielten dort die Möglichkeit, die neuesten Modelle der Marke auf der Rennstrecke zu erleben.

Neben den neuen Individualisierungsoptionen standen dabei fast 40 Fahrzeuge im Mittelpunkt, darunter der neue Formentor VZ5 sowie der vollelektrische CUPRA Raval.

Datencheck: CUSTOM CUPRA by ABT

Verfügbar für:

CUPRA Leon

CUPRA Leon Kombi

CUPRA Formentor

Highlights Leon & Leon Kombi:

Frontsplitter

Seitenschweller

Dachspoiler

Winglets und C-Flaps

Heckdiffusor

19-Zoll-Felgen Sport Black Matt

Highlights Formentor:

Frontsplitter

Air-Curtain-Rahmen

Seitentürleisten

Dachspoiler

C-Flaps

19-Zoll-Felgen Sport Black Matt

Formentor VZ5:

Spezifische 20-Zoll-Felgen in Glossy Black

Exklusive VZ5-Ausführung des Pakets

Marktstart:

Voraussichtlich ab Q4 2026

Fazit – Mit „CUSTOM CUPRA by ABT“ spricht CUPRA gezielt jene Kundschaft an, die mehr als nur Serienoptik sucht. Die Kombination aus Motorsport-Design, Werksqualität und vollständiger Homologation macht das Paket besonders für Tuning-Enthusiasten interessant. Statt nachträglicher Umbauten gibt es hier den sportlichen Auftritt direkt ab Werk – entwickelt von CUPRA und veredelt mit dem Know-how von ABT Sportsline. Für Leon- und Formentor-Fahrer dürfte das eine der spannendsten Individualisierungsmöglichkeiten der letzten Jahre sein.