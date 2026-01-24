Czapek & Cie erweitert seine Kollektion um Crossroads Victory Green

Czapek & Cie erweitert seine Kollektion um Crossroads“ Victory Green – Er ist aus Edelstahl misst 1/10 Sekunden und erscheint in einer limitierten Auflage von nur 18 Exemplaren. Das Zifferblatt mit Guilloché-Muster ist in einem eleganten englischen Grünton gehalten, der die selbstbewusste sportliche Ausstrahlung der Uhr unterstreicht.

Angetrieben wird der Chronograph vom integrierten Schnellschwinger-Automatik-Kaliber SXH3. Er verkörpert damit die Philosophie des Hauses: die intelligente Verbindung traditioneller Uhrmacherkunst mit dem Zeitgeist einer Epoche, die sich auf den unermüdlichen Wettlauf von Modernität und Innovation eingelassen hat. Der neue Chronograph verbindet außergewöhnliche Eleganz mit klaren sportlichen Akzenten.

Das 41,5 Millimeter große 316er Edelstahlgehäuse präsentiert sich zeitlos und ist zugleich perfekt auf die aktive Nutzung der Chronographen-Komplikation abgestimmt. Es passt sich mühelos jeder Situation an – „vom Marathon bis zum Smoking“, wie Xavier de Roquemaurel, CEO von Czapek & Cie, es treffend formuliert. Für diese universelle Tragbarkeit sorgt das bis 50 Meter wasserdichte Gehäuse, das durch feine, sandgestrahlte Aussparungen an den Bandanstößen und der Gehäuseseite optisch wie auch funktional verschlankt wurde.

Die beiden Chronographendrücker sind harmonisch in die Verlängerung des Kronenschutzes integriert, was dem Design eine klare, moderne Linienführung verleiht. Für diese urbane, sportlich-elegante Kollektion wurde die Tachymeterskala an den äußeren Rand des Zifferblatts verlegt. Nach dem Start der Zeitmessung ermöglicht die diskrete Tachymeter-Skala das Ablesen der durchschnittlichen Geschwindigkeit über eine Strecke von einem Kilometer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war diese Funktion von großer Bedeutung: Sie erlaubte den Piloten der ersten Automobile und Flugzeuge, die Geschwindigkeit ihrer Maschinen zu messen – lange bevor moderne CockpitInstrumente existierten.