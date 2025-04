Dacia Bigster ab sofort bestellbar

Bei Dacia kann ab sofort der neue Bigster bestellt werden. Die Preise für das erste Kompaktfahrzeug der Marke beginnen bei 23.990 Euro und reicht bis 30.590 Euro für das Topmodell. Angeboten werden vier Ausstattungslinien und vier Motorisierungen mit bis zu 155 PS/115 kW. Ein Diesel ist wie zu erwarten nicht dabei.

Der Bigster verschiebt mit seinen großzügigen Abmessungen erstmals ganz eindeutig die Grenzen seines Segments. So auch die großzügige Kopffreiheit, die geräumige Beinfreiheit für die hinteren Passagiere und den bis zu 667 Liter großen Kofferraum in den fast alles passt, was man braucht.

In den beiden höchsten Ausstattungsstufen gibt es unter anderem verbesserte Komfortsitze und eine elektrische Heckklappe an Bord sowie eine Zweifarb-Lackierung. Für den Bigster ist auch das Sleep Pack erhältlich, das den Kofferraum in ein Doppelbett verwandelt. Die Fahrzeuggarantie lässt sich bei regelmäßiger Wartung auf bis zu sieben Jahre oder 150.000 Kilometer verlängern. On Top gibt es bis Ende Jänner noch ein verlockendes Preisangebot so gesehen auf dacia.at.