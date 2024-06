Dacia Sandrider beendet erste Testphase

Der Dacia Sandrider hat seine erste Testphase beendet. Nach einem Systemcheck auf dem Millbrook Proving Ground in Großbritannien musste sich der Dakar vier Tage in Wales bewähren. Anschließend ging es für vier weitere Tage nach Château de Lastours in Frankreich. Die drei Besatzungen bekamen die Gelegenheit, den Sandrider auf einem felsigen und anspruchsvollen Gelände zu testen. Cristina Gutiérrez saß zwei Tage lang in Wales am Steuer, bevor Sébastien Loeb die Test- und Entwicklungsaufgaben übernahm.

Der mehrfache Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah hatte in Château de Lastours zwei Tage lang die Möglichkeit, den Sandrider auf Herz und Nieren zu prüfen. Loeb kehrte für eineinhalb Tage ins Cockpit zurück, während Gutiérrez am letzten Nachmittag zum Einsatz kam.

Vor dem nächsten, umfassenden Test in Marokko, bei dem der Sandrider Ende Juni auf ähnlichem Terrain wie bei der Dakar gefahren wird, laufen nun umfangreiche Arbeiten am Fahrzeug. Anfang Januar steht dann die Teilnahme an der legendären Wüstenrallye in Saudi-Arabien an. Näheres unter dacia.at

