Dacia Spring Electric: City-SUV

Der Dacia Spring Electric soll als City-SUV den Einstieg in die E-Mobilität erleichtern. Der Elektromotor hat 33 kW/44 PS Leistung. Die Batteriekapazität ist 26,8 kWh. Und die Möglichkeit Gleich- und Wechselstrom bis 30 kW schnell zu laden ermöglichen ausreichende Reichweiten. Im Stadtverkehr und urbanen Umfeld.

Dacia Spring Electric – das Design

Das Design des Dacia Spring Electric unterstreicht mit SUV-Elementen seinen robusten Charakter. Typische Merkmale sind breite Schultern, konturierte Motorhaube, die Dachreling und 150 mm Bodenfreiheit. Dazu kommen beplankte Radläufe und Seitenschweller. Die kompakten Abmessungen des Dacia Spring Electric bieten die Vorzüge eines Stadtautos. Mit einer Länge von 3,73 Metern und einer Breite von 1,62 Metern benötigt der Viersitzer wenig Verkehrsfläche. Und er ist im Stadtverkehr wendig unterwegs.

Die Front des Dacia Spring Electric City-SUV dominiert das schmale, horizontale LED-Tagfahrlicht. Den stark konturierten Kühlergrill zieren großformatige 3D-Elemente. Hinter dem mittigen Dacia-Logo steckt der Stromanschluss.

Das Heck bestimmen der farblich abgesetzte Unterfahrschutz und die konturierte Heckklappe. Die weit außen positionierten Heckleuchten in Form eines doppelten „Y” greifen die neue Lichtsignatur auf. Ausstattungsabhängig runden 16-Zoll-Flexwheels im Leichtmetall-Look den Auftritt ab.

Dacia Spring Electric – das Innenleben

Im Cockpit des Dacia Spring Electric hat man das 3,5-Zoll-Zentraldisplay mit Fahrinformationen immer im Blick. Die Spracherkennung über Google/Apple lässt sich per Knopfdruck am Lenkrad aktivieren.

Optional: das Navi-Multimediasystem mit Sieben-Zoll-Bildschirm. Mit Navigation, DAB-Radio, Bluetooth und USB. Es ist mit Google Play und Apple Carplay kompatibel. Anstelle des Schalthebels: ein Drehrad mit den drei Fahrfunktionen D, N und R. Viel Stauraum vorne für Kleinteile und Smartphones. Ein geräumiges Handschuhfach, Türfächer und die Mittelkonsole. Der Kofferraum fasst 300 Liter, mit umgeklappter Rücklehne 600 Liter.

Dacia Spring Electric – Reichweite, Ladezeiten

Der E-Motor des Dacia Spring Electric mobilisiert ein maximales Drehmoment von 125 Newtonmeter. Es ermöglicht zügige Fahrleistungen im urbanen Verkehr. Die 26,8 kWh-Batterie sichert eine WLTP-Reichweite bis zu 225 Kilometer. Im City-Zyklus 295 Kilometer. Die Reichweite lässt sich zusätzlich verlängern. Im ECO-Modus wird die Leistung auf 23 kW/31 PS begrenzt. Die maximale Höchstgeschwindigkeit sinkt dann auf 100 km/h. Das Ladesystem des Dacia Spring Electric bietet mehrere Möglichkeiten für die Ladung der Lithiumionen-Batterie. Das City-SUV kann man an der haushaltsüblichen Steckdose „betanken“. Über eine Wallbox oder über eine Gleichstrom-Ladestation. Die Ladezeit beträgt weniger als eine Stunde an einer Gleichstrom-Station (DC) mit einer Ladeleistung von 30 kW. Für 80 Prozent der Kapazität. Weniger als fünf Stunden an einer Wechselstrom-Station (AC) mit 7,4 kW Ladeleistung für die Komplettladung. Und unter acht Stunden an einer Wechselstrom-Station (AC) mit 3,7 kW. Weniger als 14 Stunden per serienmäßigem Schuko-Ladekabel an der haushaltsüblichen Schuko-Steckdose (2,3 kW).

MY Dacia App

Mit der künftigen kostenlosen MY Dacia App hat man immer alle Details des Dacia Spring Electric im Blick. Sie zeigt die verbleibende Batteriekapazität und die reale Restreichweite. Es lassen sich auch die Vorklimatisierung aktivieren und das Elektroauto lokalisieren. An der Ladestation informiert MY Dacia über den Ladestand. Und ermöglicht den Start und Stopp des Ladevorgangs.

