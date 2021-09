Dacia Spring – Leistbare E-Mobilität

Mit dem Dacia Spring – er soll noch im Lauf des Herbst auf den Markt kommen – möchte Dacia leistbare, günstige E-Mobilität für alle zugänglich machen. Erschwingliche Elektromobilität im attraktiven Look. Der Dacia Spring vereint rein elektrischen Antrieb mit schickem Design und zuverlässiger Technik zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis. Der Elektromotor mit 33 kW Leistung, die Batteriekapazität von 26,8 kWh. Gleich- und Wechselstromladen bis 30 kW ermöglichen mit dem Fünftürer alltagsgerechte Reichweiten im Stadtverkehr und urbanen Umfeld.

Die Reichweite des Dacia Spring beträgt je je nach Fahrbedingungen bis zu 230 km nach WLTP. Innerorts bis zu 305 km. Aber auch das Aufladen erfolgt an der 230-V-Haushaltssteckdose, an einer Wallbox oder an einer der zahl reichen Schnellladestationen. An denen der Spring in weniger als einer Stunde wieder voll geladen.

Bei der Suche nach einer Auflademöglichkeit unterstützt die App MY Dacia2. Sie zeigt alle Ladestationen in der Nähe. Und den schnellsten Weg dorthin. Der Einstiegspreis für den Dacia Spring liegt bei 19.390 Euro, eben leistbare E-Mobilität.

Dacia Days

Die Dacia Days im September machen Autofahren noch günstiger.

Beim Kauf eines Sandero, des gerade erschienenen neuen Duster, des Lodgy oder eines Spring Elektro Neuwagens schenkt Dacia seinen Kunden einen Satz Winterkompletträder dazu. Voraussetzung: die Finanzierung des Wunschfahrzeugs. Dafür hält Dacia viele attraktive Finanzierungsmodelle bereit. Zur Auswahl stehen ein 50/50 Kredit, ein 3/3 Kredit und fünf verschiedenen Leasing-Boxen.

