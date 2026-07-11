Dacia Striker – Kombi Offensive

Dacia Striker – Kombi Offensive – Der SUV-Boom hält unvermindert an. Kaum ein Hersteller verzichtet heute auf hochbeinige Modelle, während klassische Kombis zunehmend aus den Preislisten verschwinden. Dacia schlägt nun einen anderen Weg ein und bringt mit dem neuen Striker einen Crossover-Kombi auf den Markt, der viel Platz, moderne Technik und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis miteinander verbinden soll.

Optisch wirkt der Striker deutlich dynamischer als bisherige Modelle der Marke. Die markante Front mit der aktuellen Dacia-Designsprache, schmale LED-Leuchten und robuste Kunststoffbeplankungen verleihen ihm einen eigenständigen Auftritt. Trotz der SUV-Anleihen bleibt die Silhouette klar als Kombi erkennbar – mit einer flachen Dachlinie und einem großzügigen Heck.

Seine größte Stärke spielt der Striker im Alltag aus. Mit einer Länge von rund 4,6 Metern bietet er ein üppiges Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Familien profitieren vom großzügigen Ladeabteil, ebenso Freizeitsportler oder Reisende, die viel Stauraum benötigen. Damit schließt Dacia eine Lücke, die viele Hersteller durch den Rückzug aus dem klassischen Kombi-Segment hinterlassen haben.

Auch im Innenraum zeigt sich die Marke deutlich moderner. Ein digitales Kombiinstrument, ein zentraler Touchscreen sowie logisch angeordnete Bedienelemente sorgen für eine einfache Bedienung. Hochwertige Materialien im Premium-Sinne sucht man zwar vergeblich, dafür überzeugt der Innenraum mit robuster Verarbeitung und hoher Alltagstauglichkeit. Praktische Details wie das modulare YouClip-Befestigungssystem unterstreichen den funktionalen Charakter des Fahrzeugs.

Bei den Antrieben setzt Dacia auf bewährte Technik aus dem Renault-Konzern. Neben effizienten Benzinmotoren wird der Striker auch als LPG-Version sowie mit einem modernen Vollhybrid angeboten. Besonders der Hybrid dürfte sich als Bestseller etablieren. Er kombiniert einen niedrigen Kraftstoffverbrauch mit ausreichend Leistung für den täglichen Einsatz und längere Urlaubsfahrten. Je nach Ausführung soll später auch eine Allradvariante erhältlich sein.

Auf der Straße präsentiert sich der Striker komfortabel und ausgewogen. Das Fahrwerk federt Unebenheiten souverän weg, die erhöhte Sitzposition sorgt für gute Übersicht und die leichtgängige Lenkung erleichtert das Rangieren in der Stadt. Sportliche Ambitionen verfolgt Dacia bewusst nicht – stattdessen stehen Komfort, Wirtschaftlichkeit und unkomplizierte Mobilität im Mittelpunkt.

Sein größtes Argument bleibt jedoch der Preis. Während vergleichbare Kombis inzwischen häufig deutlich über der 30.000-Euro-Grenze liegen, dürfte der Striker je nach Motorisierung bereits ab etwa 27.000 Euro erhältlich sein. Damit bleibt Dacia seiner Philosophie treu: möglichst viel Auto für möglichst wenig Geld.

Mit dem Striker beweist die Marke, dass praktische Kombis noch lange nicht ausgedient haben. Wer viel Platz, moderne Hybridtechnik und einen fairen Preis sucht, dürfte hier eine der interessantesten Neuerscheinungen des Jahres finden.

Datencheck Dacia Striker

Fahrzeugklasse: Crossover-Kombi

Länge: ca. 4.620 mm

Antriebe: Benzin, LPG und Vollhybrid

Leistung: bis ca. 155 PS (Hybrid)

Getriebe: Automatik (Hybrid)

Antrieb: Frontantrieb, optional Allrad

Verbrauch Hybrid: rund 4,5 bis 5,0 l/100 km

Kofferraum: Großzügiges Kombi-Ladevolumen

Markteinführung: 2027

Preis: ab rund 27.000 Euro