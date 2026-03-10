Dacia Striker – Kombi trifft SUV

Dacia Striker – Kombi trifft SUV – er sorgt also bereits vor seinem Marktstart für Aufmerksamkeit. Mit dem neuen Modell erweitert Dacia sein Portfolio um einen praktischen Lifestyle-Kombi, der die Eigenschaften eines klassischen Kombis mit dem robusten Auftritt eines SUVs verbindet. Der Striker richtet sich vor allem an Familien, Outdoor-Fans und preisbewusste Autofahrer, die viel Platz benötigen, aber nicht unbedingt zu einem großen SUV greifen wollen. Mit einem erwarteten Einstiegspreis von rund 23.000 Euro – so eine Insidermeinung – könnte der neue Dacia Striker eines der günstigsten Fahrzeuge im europäischen C-Segment werden.

Er positioniert sich zwischen bekannten Modellen der Marke wie dem Duster und dem größeren Bigster. Er kombiniert auch mehrere Konzepte: Kombi-Karosserie für viel Ladevolumen, SUV-Design mit erhöhter Bodenfreiheit und robuste Optik für Outdoor-Lifestyle Damit zielt der Hersteller direkt auf das hart umkämpfte C-Segment, in dem auch Bestseller wie der Škoda Octavia Combi oder der Toyota Corolla Touring Sports unterwegs sind. Der Unterschied: Dacia will das Konzept deutlich günstiger anbieten und dabei dennoch viel Nutzwert bieten.

Markantes Design mit neuer Dacia-Formensprache

Beim Design setzt der neue Dacia Striker auf eine moderne Interpretation der aktuellen Markenlinie. Charakteristisch sind die schmalen LED-Leuchten mit dem typischen Y-Design, eine robuste Frontpartie und stark ausgeprägte Radläufe. Die Silhouette erinnert an einen Kombi, wirkt aber durch die erhöhte Bodenfreiheit deutlich dynamischer. Kunststoff-Beplankungen an Radläufen und Schwellern unterstreichen den Crossover-Charakter und sollen das Fahrzeug auch optisch für Outdoor-Abenteuer positionieren. Der Name „Striker“ folgt dabei der bekannten Dacia-Tradition: Wie Duster, Jogger oder Bigster endet auch das neue Modell auf „-er“, was Dynamik und Kraft symbolisieren soll.

Viel Platz & praktische Lösungen

Ein wichtiger Fokus des Dacia Striker liegt auf Alltagstauglichkeit und Funktionalität. Erwartet wird ein großzügiger Innenraum mit flexiblen Sitzkonfigurationen und einem großen Kofferraum, der besonders für Familien oder Freizeitaktivitäten geeignet ist. Auch beim Infotainment dürfte sich der Striker an aktuellen Dacia-Modellen orientieren. Dazu gehören voraussichtlich ein Touchscreen-Infotainment mit rund 10 Zoll, Apple CarPlay und Android Auto sowie modulare Halterungen und Zubehörsysteme. Die Marke bleibt also ihrer Philosophie treu: weniger Luxus, dafür praktische Lösungen und einfache Bedienung.

Bei den Antrieben setzt Dacia weiterhin auf eine pragmatische Strategie. Für den Dacia Striker 2026 werden mehrere Motorvarianten erwartet: Hybridantrieb für niedrigeren Verbrauch und Turbo-Benzinmotoren für solide Leistung. Eine vollelektrische Version ist derzeit nicht angekündigt. Stattdessen setzt Dacia zunächst auf Hybrid-Technologie, um die CO₂-Vorgaben in Europa zu erfüllen und gleichzeitig die Preise niedrig zu halten.

Preise & Marktstart

Einer der größten Vorteile des neuen Modells dürfte der Preis sein. Branchenexperten erwarten einen Einstiegspreis von etwa 23.000 Euro. Damit könnte der Dacia Striker deutlich günstiger sein als viele Wettbewerber im gleichen Segment. Gerade im Vergleich zu klassischen Kombis oder SUVs könnte der Striker daher für viele Käufer eine interessante Alternative darstellen. Der offizielle Marktstart des Dacia Striker wird derzeit für 2026 oder 2027 erwartet. Mit dem Modell will Dacia seine Position in Europa weiter stärken und neue Kundengruppen ansprechen.