Dacica Concept Car geht unter die Hipster – Der Duden definiert den Begriff Hipster als eine „zu einer urbanen Subkultur gehörende, junge männliche Person mit ausgefallener, nicht der aktuellen Mode entsprechender Kleidung und extravagantem, individualistischem Lebensstil“. Der rumänische Renault-Ableger Dacia hat diese Definition in ein E-Mobil für die Stadt übersetzt. Der vor einigen Tagen in Paris erstmals gezeigte Hipster Concept soll eine „alternative Vision der Elektromobilität“ darstellen oder kurz und bündig „das Elektroauto von morgen“ werden.

Man versteht die Studie als Alternative für die kostspieligen E-Mobile und soll, so die Verantwortlichen der Marke, „möglichst vielen Menschen den Zugang zu essentieller Mobilität ermöglichen“. Beim Design gingen die Kreativen der Marke einen völlig neuen Weg und entwarfen einen drei Meter langes und gerade einmal 425 Kilogramm schweres Elektromobil – ohne Akku. Damit ist der Hipster Concept 20 Prozent leichter als der Spring, von dem in Europa bisher 40.000 Exemplare abgesetzt wurden.

Das Design des Concept Cars ist auf den ersten Blick eine moderne Version der japanischen K-Cars, und das ist kein Zufall. „Wir haben uns beim Design von den japanischen Modellen inspirieren lassen, bei der konkreten Gestaltung aber preiswertere Lösungen entwickelt“, erklärt Romain Gauvain, bei Dacia für advanced Design und exterior Design zuständig. Der kurze Hipster Concept – ein möglicher Konkurrent von Opel Rocks, Fiat Topolino und Citroën Ami – ist erstaunlich geräumig, so dass vier Erwachsene ausreichend Platz finden. Als Reichweite verspricht Dacia 150 bis 200 Kilometer, wenn er denn die Serienproduktion erreicht. Und das kann schnell gehen. „Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie schnell wir reagieren können“, erklärt Gauvain.

„Wenn das Modell vom Publikum positiv aufgenommen wird ist eine Serienproduktion durchaus möglich“, blickt Gauvin nach vorne. Der Kofferraum lässt sich von 70 Liter auf 500 Liter vergrößern, so dass im Heck auch zum Beispiel eine Waschmaschine transportiert werden kann. Die Heckklappe erstreckt sich über die gesamte Breite von 1,55 Meter, und um den zusätzlichen Raum zu schaffen, wandern die hinteren Kopfstützen auf die Seite und machen dem Haushaltsgerät Platz. Die einfach wirkenden Sitze sind erstaunlich komfortabel, und statt klassischer Türgriffe werden Riemen eingesetzt, um in den Innenraum zu gelangen. Außerdem kann auch das Smartphone als digitaler Schlüssel genutzt werden.

Während der Hipster Concept einen Ausblick auf die Zukunft bietet, wertet die Marke die aktuelle Modellpalette deutlich auf und bleibt dabei ihrem Anspruch treu, preiswerte Mobilität anzubieten. Und das in einem Umfeld, das sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert hat. Nicht zuletzt wegen der neuen Vorschriften aus Brüssel sind die Durchschnittspreise für Neuwagen in Europa seit dem Jahr 2010 um 77 Prozent gestiegen.

Der Sandero, im vergangenen Jahr das meistverkaufte Modell in Europa, wurde wie der Jogger, immerhin das zweitmeistverkaufte Fahrzeug im C-Segment (ohne SUV) für das neue Modelljahr überarbeitet. Als erste Modelle erhalten beiden die neue LED-Lichtsignatur und eine ebenfalls neugestaltete Frontpartie. Auch der Innenraum wurde aktualisiert, und zusätzlich ist nun auch ein neues Multimediasystem samt 10,1 Zoll messenden Bildschirm mit vernetzter Navigation an Bord.

Bei den Antrieben spendieren die Verantwortlichen den beiden Modellen einen neuen Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 155 PS (114 kW), der bisher allein dem Bigster vorbehalten war. Kombiniert mit einem Automatikgetriebe sinkt der Verbrauch gegenüber dem bisher eingesetzten Hybrid 140 um zehn Prozent, und in der Stadt können bis zu 80 Prozent der Fahrten elektrisch absolviert werden.

Dacia ist in Europa unumstrittener Marktführer bei Fahrzeugen, die Benzin- und Autogas-Antriebe (LPG) kombinieren. Im Sandero, Sandero Stepway und Jogger Eco-G 120 kommt nun ein neuer leistungsstärkerer 1,2-Liter-Dreizylinder mit 120 PS (bisher 100 PS) ins Programm, der mit einem manuellen Sechs-Gang-Getriebe kombiniert ist. Als Alternative ist auch ein Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe lieferbar. Um die Reichweite zu erhöhen wuchs das Tankvolumen beim Sandero auf 49,6 Liter und beim Jogger auf 48,8 Liter, was sich in Reichweiten von 1590 Kilometern für den Sandero und 1480 Kilometern beim Jogger übersetzt.

Gegen Ende des Jahres werden auch die beiden SUV Bigster und Duster mit einer neuen Antriebseinheit zu den Kunden rollen. Dabei kombinieren sie erstmals Hybridtechnik mit LPG-Treibstoff und Allradantrieb. Die Systemleistung liegt bei 154 PS/113 kW, und die Kraftübertragung übernimmt für den Verbrennungsmotor ein Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das über Schaltwippen am Lenkrad gesteuert werden kann. Der Elektromotor im Heck ist – eine Weltpremiere – mit einem Zwei-Gang-Getriebe verbunden, wobei der erste Gang für die Geländeeigenschaften verantwortlich ist. Der zweite Gang wiederum soll so die Leistung bis zu einem Tempo von 140 km/h verbessern. Dank der beiden Tanks mit einem Volumen von jeweils 50 Litern soll, so Dacia, die Reichweite auf bis zu 1500 Kilometer verbessern.

Für Bigster und Duster stehen fünf Fahreinstellungen bereit: Bei „Auto“ wechselt die Technik automatisch zwischen Front- auf Allradantrieb. Bei „Eco“ steht die Treibstoffeinsparung im Vordergrund, und die Einstellungen „Snow“ und „Mud/Sand“ passen den Antrieb auf die jeweiligen Verhältnisse an. Daneben stehen noch „Lock“ für Fahrten in besonders anspruchsvollen Gelände bereit und „Hill Descent Control“ regelt die sichere Bergabfahrt.

Neben der Überarbeitung der bestehenden Baureihen wird Dacia in den kommenden Jahren noch weitere neue Modelle auf den Markt bringen. Dazu gehört ein elektrischer Kleinwagen im A-Segment, der als Basis den elektrischen Renault Twingo nutzen wird und weniger als 18.000 Euro kosten soll. Ein Jahr später soll dann ein weiteres Modell im C-Segment starten, über das sich die Verantwortlichen der Marke alles andere als konkret äußern.