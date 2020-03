DAF CF Hybrid im Test

DAF hat damit begonnen, den CF Hybrid im Kundeneinsatz zu testen.

Das niederländische Transportunternehmen Peter Appel setzt zwei Fahrzeuge ein, um zentrumsnahe Supermärkte in den Niederlanden zu beliefern. Der DAF CF Hybrid kombiniert einen 330kW/450 PS starken 10,8-Liter-Dieselmotor mit einem Elektromotor von ZF. Dieser hat eine Dauerleistung von 75kW/100 PS und eine Spitzenleistung von 130kW/175 PS. Der Lkw ist mit einem speziellen ZF-Traxon-Getriebe für Hybridantriebe ausgestattet.

Ein 85-kWh-Batteriepaket, das sich im Dieselbetrieb auflädt, versorgt den Elektromotor mit Energie. Im späteren Serieneinsatz wird es auch möglich sein, die Batterie an einer (Schnell-)Ladestation aufzuladen. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, hat der DAF CF Hybrid in Abhängigkeit vom Gesamtgewicht des Lkws samt Auflieger eine rein elektrische Reichweite von 30 bis 50 Kilometern für die emissionsfreie Anlieferung in städtischen Gebieten.

