DAF – Montagewerk für Elektro-Lkw

DAF hat Montagewerk für Elektro-Lkw errichtet. Damit erweitert der Hersteller seine Produktionsstandorte um ein neues Montagewerk für Elektro-Lkw am Stammsitz in Eindhoven. Dort startet im Frühjahr die Produktion des XD Electric und XF Electric. Die vollelektrischen Fahrzeuge bieten eine Reichweite von bis zu 500 Kilometer. Und Leistungen zwischen 170 kW/210 PS und 350 kW/480 PS. DAF geht davon aus, dass die Produktion in den nächsten Jahren auf mehrere tausend Einheiten pro Jahr ansteigt.

Basis für jeden Elektro-Lkw der neuen Generation ist ein so genannter Gleiter, ein Fahrgestell ohne Antriebsstrang, aber mit Fahrerhaus. Er wird auf der Hauptproduktionslinie hergestellt. Die Endmontage der 4×2-Sattelzugmaschinen und 6×2-Lkw erfolgt dann in einem achtstufigen Prozess auf einer separaten Fertigungslinie. Der Kunde kann je nach geforderter Reichweite zwei bis fünf der modular aufgebauten Batteriestränge für sein Fahrzeug bestellen. (aum)

