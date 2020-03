DAF – Vollelektrisches Müllsammeln

Seit Ende 2018 sind die DAF CF Electric 4×2-Sattelzugmaschinen für den innerstädtischen Verteilerverkehr bei führenden niederländischen und deutschen Verkehrsunternehmen und Supermarktketten im Einsatz.

Während DAF in den Niederlanden, in Belgien und Deutschland nur einen begrenzten Absatz seiner CF Electric-Sattelzugmaschine aufgenommen hat, werden nun vier vollelektrische 6×2-Fahrgestelle für den Einsatz als Müllabfuhrfahrzeug getestet. Die Fahrzeuge mit drei Achsen bieten eine hohe Nutzlast (Fahrzeuggesamtgewicht bis 28 Tonnen) und – dank einer gelenkten Nachlaufachse – eine hervorragende Manövrierfähigkeit. Ein großer Vorteil für Müllabfuhrfahrzeuge, die in engem städtischem Raum betrieben werden.

Der im DAF CF Electric 6×2-Müllabfuhrfahrzeug montierte VDL E-power-Antriebsstrang bietet 210 kW Leistung und ein Drehmoment von 2.000 Nm – genau wie die CF Electric-Sattelzugmaschine. Der Antriebsstrang wird von einem Batteriesatz mit einem (Brutto-)Energiegehalt von 170 kWh betrieben, was für normale Müllabfuhrrouten ausreicht. In der Regel kehren Müllabfuhrfahrzeuge alle paar Stunden zum Entladen zum Depot zurück. Währenddessen kann der DAF CF Electric innerhalb von nur 30 Minuten bis zu 80 % seiner Batteriekapazität wieder aufladen.

„Für ROVA ist die einfache Bedienung des DAF CF Electric-Müllabfuhrfahrzeugs entscheidend“, so Marco van Lente, General Director. „Der DAF CF Electric ist genauso gut und einfach zu bedienen wie alle konventionell angetriebenen Lkw. Unserer Überzeugung nach ist es wichtig, von Anfang Teil der Energiewende zu sein, da die natürlichen Ressourcen immer weniger werden. Es liegt uns im Blut, uns um die Zukunft unseres Planeten zu kümmern. Der Einsatz von emissionsarmen Fahrzeugen ist Teil unseres Nachhaltigkeitsplans.“

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp