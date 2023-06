Daimler Buses: E-Lösungen aus einer Hand

Daimler Buses bietet E-Lösungen aus einer Hand an. Man hat eine hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet, die Unternehmen in Europa beim Aufbau einer schlüsselfertigen Elektroinfrastruktur helfen soll.

Die Daimler Buses Solutions GmbH bietet den Auf- und Umbau elektrifizierter Betriebshöfe auch markenübergreifend an. Geschäftsführer ist Dietrich Müller, bisher Leiter E-Systeme bei Daimler Buses. Daimler bietet bereits seit fünf Jahren den batterieelektrischen Stadtbus Mercedes-Benz e-Citaro an. Den will man ab diesem Jahr auch mit Brennstoffzelle anbieten. Ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts will das Unternehmen dann den ersten vollelektrischen Überlandbus auf den Markt bringen. Und bis Ende des Jahrzehnts Reisebusse mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb.

Darüber hinaus wird im Rahmen des Förderprojekts „ELCH“, Electrified Coach, gemeinsam mit weiteren Partnern, auch an batterieelektrisch angetriebenen Reisebussen gearbeitet. (aum)

