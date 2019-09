Daimler – Elektro-Truck-Batterien Fertigung in China

Daimler hat eine Vereinbarung über die Fertigung seiner Elektro-Truck-Batterien in China getroffen. Man hat mit dem chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) eine weltweite Liefervereinbarung getroffen. Für die Batteriemodule elektrischer Lastwagen. CATL liefert Lithiumionen-Batteriemodule für mehrere E-Trucks von Daimler. Die gehen ab 2021 in Serie. Dazu zählen der Mercedes-Benz e-Actros, der Freightliner e-Cascadia und der Freightliner e-M2. Daimler übernimmt die Entwicklung der Batteriesysteme und die Montage der Batteriepakete. Im Mercedes-Benz-Werk Mannheim sowie im Werk in Detroit in den USA.

