„Daimler ist heute so erfolgreich wie nie zuvor“. – Trotzdem sind Veränderungen notwenig

Rund 6000 Aktionärinnen und Aktionäre kamen zur gestrigen Hauptversammlung der Daimler AG im „City Cube“ nach Berlin. Gleich zu Beginn hatte Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Bischoff eine gute Botschaft parat:“ „Daimler ist heute so erfolgreich wie nie zuvor.“ Trotzdem mahnte er, dass grundlegende Veränderungen notwendig sein werden.

Wieder Bestwerte

Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: „Bei Daimler nutzen wir Chancen, die sich aus Veränderungen ergeben. Darum stehen wir heute an der Spitze“. Er verwies auf das profitable Wachstum des vergangenen Jahres und die neuerlichen Bestwerte. Mit mehr als 289.300 Mitarbeitern setze der Konzern rund 3,3 Millionen Fahrzeuge ab. Der Umsatz lag bei 164,3 Milliarden, das EBIT betrug 14,7 Milliarden. Das Konzernergebnis stieg auf einen Höchstwert von 10,9 (im Vorjahr:8,8) Milliarden Euro.

Damit es so bleibt muss einiges getan werden

„Daimler durchläuft die größte Transformation seiner Geschichte“, sagte Zetsche vor den Aktionären. Deshalb konzentriert man sich auf fünf Felder: Ausbau des Kerngeschäfts, Vorantreiben der „CASE“-Themen (Connectivity, Autonomes Fahren, Shared & Services und Elektroautos), Weiterentwicklung der Kultur, Optimierung der Konzernstruktur und Fokussierung auf den Kunden.

Zetsche verspricht: „Das Tempo unserer Produktoffensive bleibt hoch.“ In den ersten Monaten des Jahres wurden bereits drei neue Fahrzeuge vorgestellt. Bezüglich der CO2 und NOx Debatte stehen die Fahrzeughersteller in der Verantwortung Klimaschutz und Luftreinhaltung mit der Mobilität in Einklang zu bringen. Deshalb wird die Produktion bei Daimler auf den Antriebs-Mix eingestellt.

Vom Autohersteller zum Mobilitätsdienstleister

Entscheidend für den künftigen Erfolg ist laut Zetsche das strategische Feld: „CASE“: „Lange Zeit war unser Geschäftsmodell klar definiert: Wir entwickeln, bauen und verkaufen erstklassige Autos. Das bleibt auch so. Aber das ist nicht mehr alles.“ Mit der Vernetzung, dem autonomen Fahren, der geteilten Mobilität und der Elektromobilität eröffneten sich zusätzliche Chancen. Daimler hat den Wandel zum Mobilitätsdienstleister schon vor 10 Jahren eingeleitet. Zusammen mit BMW will man zukünftige im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen zusammenarbeiten. Dreh- und Angelpunkt dieser strategischen Überlegungen ist der Kunde.