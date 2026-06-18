Daimler Truck und Roshel verbünden sich

Daimler Truck und Roshel verbünden sich – die beiden Unternehmen haben auf der Eurosatory 2026 in Paris eine Vereinbarung für eine strategische Partnerschaft bei Entwicklung, Produktion, Vermarktung sowie logistischer Unterstützung unterzeichnet.

Das Memorandum für Understanding baut auf der bereits bestehenden Zusammenarbeit von Daimler Truck mit Roshel als einem der führenden Hersteller gepanzerter Fahrzeuge in Nordamerika auf. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Streitkräfte und Sicherheitsorganisationen in NATO-Mitgliedstaaten sowie weiteren verbündeten Märkten zu unterstützen.

Mit der Partnerschaft sollen die bewährten militärischen Fahrzeugplattformen und industriellen Fertigungskapazitäten von Daimler Truck mit Roshels Expertise in den Bereichen Entwicklung, Integration und Produktion geschützter Fahrzeuge vereint werden. Im Rahmen der Partnerschaft werden die militärischen Fahrzeugplattformen von Daimler Truck – darunter Zetros, Unimog, Arocs sowie das FGA-Chassis – mit Roshels Kompetenzen in den Bereichen Schutztechnologie und Fahrzeugintegration kombiniert.