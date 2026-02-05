Daniel Marberg-Bahlmann neuer Geschäftsführer von BestDrive Austria

Daniel Marberg-Bahlmann neuer Geschäftsführer von BestDrive Austria – Die Servicemarke von Continental

ist einer der größten Reifenfachhändler Österreichs und einer der führenden Anbieter im Bereich Autoservice für

Privat- und Firmenkunden, gibt einen Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt.

Daniel Marberg-Bahlmann, seit über 20 Jahren in internationalen Führungsfunktionen innerhalb des Continental Konzerns tätig, übernimmt die Position des Managing Directors. Er folgt auf Thomas Papez, der das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen

beruflichen Aufgaben außerhalb des Konzerns zu widmen.

BestDrive Austria gewinnt so jemand der Branchenexpertise und internationale Führungserfahrung vereint. Zuletzt verantwortete er vier Jahre lang im Continental-Stammsitz Hannover eine Schlüsselrolle im International Key Account Management im Reifengroßhandel. Davor war er fünf Jahre in Brüssel tätig,

wo er bei einer Continental Tochtergesellschaft Vertrieb und Marketing leitete.

Klarer Fokus

Als neuer Managing Director verfolgt er auch klar definierte Ziele: Nach dem 2024 abgeschlossenen

Rebranding aller ehemaligen Profi Reifen und Reifen John Filialen setzt er darauf, die neue Marke BestDrive by

Continental noch mehr in den Köpfen der Kunden zu verankern und das Unternehmen zukunftsfit auszurichten. Im

Mittelpunkt stehen dabei die Fokussierung auf Kernthemen, die Optimierung interner Prozesse, die Maximierung der

Kundenzufriedenheit, die Betonung der Fachkompetenz – insbesondere im LKW-Segment – sowie die strategische

Nutzung der Reifen-Nebensaison durch zusätzliche Autoservice-Leistungen. Gleichzeitig soll BestDrive Austria innerhalb

des Continental Konzerns einen nachhaltig profitablen Beitrag leisten.