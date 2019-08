Daparto – Neuer Autoteile-Anbieter in Österreich

Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Online-Verkauf von Kfz-Ersatzteilen, ist mit Daparto ein neuer deutscher Autoteile-Anbieter seit Anfang des Jahres in Österreich tätig. Damit hat der Internationalisierungsprozess gerade erst begonnen. Länder wie Spanien und Frankreich sind bereits online gegangen und weitere Länder, unter anderem Italien, werden folgen. Das Angebot auf Daparto richtet sich an eine breite Zielgruppe. Vom Autofahrer, der Ersatzteile für sein Fahrzeug benötigt, bis hin zu Mechanikern und kleineren Werkstätten, die größere Mengen und Aufmerksamkeit benötigen.

Sich für Österreich zum Start zu entscheiden lag nah. Zufriedene Käufer aus Österreich hat man bereits seit Jahren auf der deutschen Website. Knapp 5 Mio. Österreicher/innen kauften 2018 online ein. Weiter kommen auf 8,8 Mio. Einwohner1,49 Mio. zugelassene Fahrzeuge. Der Bedarf an Kfz-Ersatzteilen ist hoch. Auch weil das Durchschnittsalter der Fahrzeuge inzwischen auf 9 Jahre gestiegen ist. Prognosen zeigen, dass sich das Durchschnittsalter nicht verjüngen wird. Es gibt also viele Gründe, Österreich als Start für den Internationalisierungsprozess zu wählen.

“Mit der Einführung von Daparto.at beginnen wir unseren Weg zur weiteren Expansion auf dem europäischen Markt”, sagt Christian Zahradnik, CEO der Daparto GmbH. “Wir haben uns für Österreich entschieden, weil die Nachfrage in Österreich nach hochwertigen und zugleich günstigen Kfz-Ersatzteilen unverändert groß ist und weiter steigen wird”, bestätigt Zahradnik.

Mehr als 10 Millionen Angebote

Um im stetig wachsenden E-Commerce Geschäft konkurrenzfähig zu sein, arbeitet man nur mit vertrauenswürdigen und langjährigen E-Commerce Händlern zusammen. Unter anderem Autodoc, Mister Auto, KfzTeile24, Motointegrator, Carondo, Autoteile Teufel. Dennoch finden auch ausgewählte stationäre Händler wie z.B. A&C Car Parts einen Platz in unserem Händlernetzwerk. Das umfangreiche Händlernetz ermöglicht es, Millionen von Angeboten zu vergleichen und so immer den bestmöglichen Ersatzteilpreis für sein Fahrzeug zu finden. Der Kauf wird dann über Daparto abgeschlossen. Bestellung und Zahlung werden ohne Umwege direkt an den jeweiligen Händler weitergeleitet. So wird aus 10 Mio. Angeboten, sofern vorhanden, immer das passende Ersatzteil für das jeweils angefragte Fahrzeug gefunden.

