Das Comeback von Cadillac

Cadillac kehrt zurück mit dem vollelektrischen Crossover Lyriq mit einer Leistung von 388 kW und einem Drehmoment von 610 Newtonmetern. Das 5,01 Meter lange Fahrzeug wiegt knapp 2,8 Tonnen und bewegt sich formal zwischen SUV und Kombi. Die Reichweite wird mit über 500 Kilometern angegeben. Die Batterie mit einer Kapazität von 102 Kilowattstunden kann mit bis zu 190 Kilowatt geladen werden.

Das Interieur wird von einem 33 Zoll großen und gebogenen LED-Display dominiert, das sowohl die Fahrinformationen als auch das Infotainment umfasst. Angegeben sind außerdem über 1,5 Tonnen Anhängelast.

Verkauft wird der Cadillac Lyriq EV im Direktvertrieb, Probefahrten werden an fünf Standorten angeboten. In Berlin und München sind sie bereits möglich, in Köln soll es in Kürze soweit sein. Danach folgen in der zweiten Jahreshälfte Frankfurt und Hamburg. Der genaue Preis für Österreich wurde noch nicht genannt. Näheres unter cadillaceurope.com/de-de

