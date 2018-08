Das geht „Up“! B&B bringt VW Up! GTI auf 145PS und 210 Spitze

Der Tuner B&B Automobiltechnik hat ein Herz für Kleine. Nach dem Lupo RS mit 300 PS, dem Audi S1 mit 385 PS oder den Mini JCW mit bis zu 340 PS bringt er die nächste kleine Giftspritze. Den Up! GTI mit bis zu 145PS.

Kleine Packung – großer Inhalt bei VWs kleinstem GTI

Das B&B-Faible für möglichst viel Power in kleiner Verpackung wird nun auch den neuesten VW UP! Modellen zuteil: Die Leistung des neuen VW UP! GTI steigt von serienmäßigen 115 PS und 200 Nm in der stärksten von zwei Ausbaustufen auf maximal 145 PS und 260 Nm. Kostenpunkt: EUR 1.498 Euro. Hierbei sinkt die Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h von 9,1 Sek. auf 7,9 Sek. Die Höchstgeschwindigkeit steigt von 196 km/h auf über 210 km/h. Erreicht werden diese Fahrleistungen durch die Bearbeitung von Ansaugwegen und Luftführungen sowie eine Erhöhung des Ladedrucks um 0,25 Bar. Außerdem werden die die Einspritzkennfelder sowie die Zündkennfelder angepasst. Wem obendrein der Sound zu dezent ist, kann einen Sport-Endschalldämpfer um 795€ oder sogar eine Sport-Abgasanlage ab Kat um 1298€ bestellen.

Wer es nicht ganz so krawallig mag findet ebenfalls etwas

Ein kleineres Leistungskit mit 136 PS sowie 240 Nm zum Kostenpunkt von 998 Euro ist ebenfalls erhältlich. Bei diesem Kit wird der Ladedruck um 0,2 Bar erhöht. Außerdem werden die Einspritz- sowie die Zündkennfelder geändert.

Mehr Leistung bedeutet: Gewachsene Anforderungen ans Fahrwerk

Um die Fahreigenschaften und die Optik des VW UP! zu optimieren, hat B&B einen Sportfedernsatz um EUR 248 Euro im Programm, welcher den kleinen Sportler um ca. 30 Millimeter absenkt. Eine noch deutlichere Verbesserung des Fahrverhaltens wird durch die Verwendung des B&B-Gewindefahrwerks erreicht. Das einstellbare Gewindefahrwerk ist ab EUR 1.198,- erhältlich. Dieses Fahrwerk ermöglicht deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten und trägt maßgeblich zu mehr Fahrsicherheit bei.

Was wäre ein tieferes Fahrzeug ohne passende Felgen?

Das B&B Leichtmetallrad B9, für Vorder- und Hinterachse in 7,0×17“ Zoll oder 7,0×18″ Zoll – ab 249 Euro – bietet erheblich mehr Reserven bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und erweitert zudem noch die sportliche Optik des VW UP!

Weitere Daten und Fakten gibt es direkt beim Hersteller.

