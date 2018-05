Das größte Elektrofahrzeug der Welt

Der Elektro-Muldenkipper der Kuhn AG mit einem Gewicht von vollbeladen 110 Tonnen steht seit Jahresbeginn im Steinbruch einer Zementfabrik in der Schweiz im Einsatz.

Drei Weltrekorde werden gebrochen

– Der eDumper ist das größte und stärkste batteriebetriebene Elektro- Pneufahrzeug überhaupt.

– Dazu wurde dem Gerät die größte je für ein Elektrofahrzeug hergestellte Batterie eingebaut (5 t und 700 kWH).

– Und noch nie konnte bei einem einzelnen Elektrofahrzeug so viel CO 2 eingespart werden (Einsparung von 130 t/Jahr).

Die Treibstoffkosten sowie der CO2 Ausstroß sollte reduziert werden

Für die jährliche Zementproduktion in der Größenordnung von 800.000 t benötigt das Werk rund 500.000 t Rohstoffe.. Um den Treibstoffverbrauch, den CO2 Ausstoß sowie den Lärm eines üblichen Muldenkippers zu verringern, suchte die Ciments Vigier SA für ihr Abbaugebiet in Péry BE nach Alternativen. Diese Auftragsvorgabe bildete den Anstoß für die Entwicklung eines elektrisch betriebenen Großdumpers. Die Umsetzung erfolgte durch die Kuhn Schweiz AG als Händler für Erdbewegungsmaschinen von Komatsu und den Batteriespezialisten Lithium Storage GmbH aus Illnau ZH. Vor Kurzem ist nun nach zwei Jahren Entwicklungs- und Umrüstungszeit für das batteriebetriebene Fahrzeug der spektakuläre „roll out“ aus den Werkshallen erfolgt. Nach der Ausrüstung des Fahrzeugchassis mit einer neukonstruierten Stahl-/Gummi-Kippmulde steht der eDumper in seinem neuen grünen Design im Betrieb.

Der Muldenkipper fungiert auch als fahrender Generator

Der umgerüstete eDumper vom Typ Komatsu HD 605-7 meistert voll beladen Steigungen von 15%. Auf der Talfahrt laden sich die 700 kWh Akkus wieder auf. Dabei wird mehr Energie erzeugt als der Kipper braucht. Der Überschuss wird auf 200 kWh geschätzt. Pro Jahr sind das bis zu 77 MWh Strom. Dieser kann ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden und führt so zu einem Nettogewinn. Es ist also ein „Plus-Energie Fahrzeug“ Dazu tragen auch die geringeren Wartungskosten für Elektromotoren und Batterien bei.

eMining AG: Kompetenzzentrum für Elektro-Baumaschinen

Für die Produktion, Vertrieb und Vermarktung von batteriegetriebenen Elektro-Baumaschinen wurde von den Unternehmungen Kuhn Schweiz AG und Lithium Storage GmbH das gemeinsame Unternehmen eMining AG gegründet. Das Entwicklerteam ist für diese konstruktive Leistung bereits im Oktober 2017 mit dem prestigeträchtigen europäischen Innovationspreis eMove 360°-Award in der Kategorie Elektrofahrzeuge ausgezeichnet worden.

Eckdaten

Basis: umgerüsteter Komatsu Muldenkipper 605

Gesamtgewicht beladen: 110 t

Eigengewicht: 45 t

Zuladung max.: 65 t

Synchron Elektromotor: 590 kW

Dauerleistung: 800 PS

Drehmoment bis: 9.500 Nm

Geschwindigkeit: max. 40 km/h

Einsparung Diesel: 50.000 l/Jahr

Einsparung CO 2 : 130 t/Jahr

Plusenergie Fahrzeug: – rekuperiert Strom

erzeugte Energie: 77 MWh/Jahr

www.emining.ch