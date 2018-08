Das kostet der VW e-Crafter

Anfang des Jahres wurden die ersten vollelektrischen VW e-Crafter an ausgewählte Kunden in Deutschland übergeben. Nun liegen schon Preise und Daten für Österreich vor.

Wer Elektro will, muss zum Kastenwagen greifen

Zurzeit ist nur eine Karosserievariante mit elektrischem Antrieb verfügbar. Der Crafter Kastenwagen mit Radstand L3 (3.640 mm) oder die Hochdach Variante L3H3. Eine Ausweitung auf weitere Längen und Karosserievarianten ist vorgesehen. Wie die Versionen mit Dieselmotoren, ist auch der e-Crafter mit allerhand Assistenz- und Komfortsystemen ausgestattet. Serienmäßig an Bord ist die Einparkhilfe mit Flankenschutz und eine Rückfahrkamera. Zur weiteren Serienausstattung zählen Features wie eine Klimaautomatik, Sitzheizung, Fahrer-Komfortsitz, ein Navigationssystem, die Telefonvorbereitung und LED-Scheinwerfer.

Nach 40 Minuten wieder zu 80 Prozent geladen

Die Fahrprofile des e-Crafter liegen im Kurz- und Mittelstreckenbereich von 70 bis 100 Kilometer pro Tag. Dazu zählen vorrangig der innerstädtische Lieferverkehr, aber auch Energieversorger, Handwerker und Kommunen. Die Höchstgeschwindigkeit ist zugunsten der 140km Reichweite (laut WLTP) auf 90 km/h begrenzt. Die Lithium-Ionen-Batterie des 100kw starken e-Crafter ist komplett im Unterboden integriert. Dadurch geht nichts von den 10,7 Kubikmeter Ladevolumen verloren. Gleiches gilt für wichtige Maße wie die Durchladebreite oder die Laderaumhöhe. Alles entspricht den konventionellen Brüdern. Die maximale Zuladung beträgt je nach Ausführung zwischen 1,0 und 1,75 Tonnen. Muss er aufgeladen werden, so ist der 35,8 kWh Akku an einer CCS-Ladestation nach 45 Minuten wieder zu 80% geladen. Mit 7,2kw Wechselstrom dauert es 5 Stunden 20 bis er wieder zu 100% geladen ist.

Im Herbst ist Marktstart in Österreich

Der e-Crafter wird in Österreich im Herbst 2018 einsetzen, vorerst in einer sehr limitierten Test-Menge. Der Markt für elektrifizierte Transporter entwickelt sich aktuell noch. Die Volumensplanung für 2019 ist noch nicht fixiert. Der Einstiegspreis für den e-Crafter 35 Kastenwagen mit Hochdach (L3H3) wird in Österreich voraussichtlich bei knapp 70.000 Euro exkl. MwSt. bzw. 84.000 Euro inkl. MwSt. liegen.

