Das Seat Werk in Martorell hat einen neuen Leiter

Dr. Rainer Fessel (geboren 1966 in Braunschweig) ist zum neuen Leiter des SEAT Stammwerks in Martorell ernannt worden. Bisher verantwortete Dr. Fessel das 1991 im Zuge eines Joint-Ventures gegründete FAW-Volkswagen Werk im chinesischen Chengdu. Dr. Fessel folgt auf Steffen Reiche, der zum Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen de México berufen wurde.

Seit 2009 wurde die Produktion um 50% gesteigert

In seiner neuen Position wird Dr. Fessel an den Seat Vorstand berichten und die direkte Verantwortung für das Werk mit den höchsten Fertigungszahlen in ganz Spanien tragen. Seit 2009 konnte die Automobilproduktion im Werk Martorell um mehr als 50 Prozent gesteigert werden. Heute werden vier Modelle auf drei Fertigungslinien produziert. Der neue Ibiza und der Arona (Linie 1), der Leon (Linie 2) und der Audi Q3 (Linie 3), der in der zweiten Jahreshälfte vom Audi A1 abgelöst wird. Insgesamt sind in diesem Werk, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, mehr als 8.000 Mitarbeiter direkt beschäftigt.

Alles begann in der Wagenfertigmontage

Dr. Rainer Fessel hat an der TU Clausthal in Umweltwissenschaften promoviert und an der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig einen Abschluss als Diplom-Ingenieur erworben. Seine berufliche Laufbahn begann er 1995 bei Volkswagen in der Wagenfertigmontage.

Nach verschiedenen Führungspositionen im Wolfsburger Volkswagen Werk wurde Dr. Fessel 2010 zum Leiter des Geschäftsfelds Fahrwerk ernannt. Diese Stellung hatte er inne, bis er 2013 als Leiter der Fahrzeugfertigung nach Zwickau wechselte. Im Juni 2016 ging er nach China, wo er die Leitung des Gemeinschaftswerks FAW-Volkswagen in Chengdu übernahm.