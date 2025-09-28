Das waren die Wiener Elektrotage 2025

Das waren die Wiener Elektrotage 2025 – Sie verwandelten den Rathausplatz vier Tage lang in ein pulsierendes Schaufenster der Zukunft. Vom 12. bis 15. Juni drehte sich alles um die Frage: Wie bewegen wir uns morgen – sauber, leise und nachhaltig? Die Antwort lieferten Hersteller, Energieunternehmen und Mobilitätsanbieter mit ihren neuesten E-Autos, E-Bikes und innovativen Lade- und Energielösungen. Doch statt trockener Theorie gibt es hier Erlebnis pur: Probefahrten mitten im Herzen Wiens machen Elektromobilität unmittelbar spürbar – vom lautlosen Dahingleiten bis zum kraftvollen Antritt.

Besonders spannend: Die Elektrotage zeigten, dass E-Mobilität längst kein fernes Zukunftsbild mehr ist, sondern im Alltag angekommen ist. Reichweiten, Ladezeiten, Kosten – all das wurde offen thematisiert, diskutiert und in Fachgesprächen greifbar erklärt. Experten gaben Einblicke in kommende Batterietechnologien, neue Schnellladeoptionen und smarte Energiekonzepte, die Elektromobilität noch attraktiver machen. Parallel rücktedas Thema erneuerbare Energie in den Mittelpunkt: Wie lässt sich Strom aus Sonne, Wind oder Wasser optimal nutzen, speichern und ins tägliche Leben integrieren?

Doch die Elektrotage waren mehr als Messe und Markt. Sie waren Festival, Begegnungsort, Ideenschmiede. Familien flanierten durch die Ausstellung, Kinder entdeckten spielerisch E-Mobilität, Interessierte ließen sich beraten oder testeten selbst die neuesten Modelle. So entstand eine Atmosphäre, die nicht nur informierte, sondern begeisterte. Wien zeigte damit einmal mehr, wie die Vision einer lebenswerten, emissionsfreien Stadt Schritt für Schritt Wirklichkeit wird.