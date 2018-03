DEKM Deutsche Elektro-Kart-Meisterschaft – Volles Starterfeld 2018

DEKM Deutsche Elektro-Kart-Meisterschaft – Volles Starterfeld 2018. Zwanzig Fahrerinnen und Fahrer steigen im Mai in Wackersdorf in die High Performance Racing E-Karts zum Auftakt der ersten Saison der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft. Achtzehn eingeschriebene Nachwuchstalente aus dem Kartsport werden in der weltweit ersten komplett elektrisch betriebenen Kart-Meisterschaft in das Lenkrad greifen – darunter auch bekannte Gesichter aus diversen Meisterschaften, wie z. B. der amtierende Rotax Max Challenge Senioren-Meister Tamino Bergmeier, sowie der beste Rookie aus der ADAC Kart Academy Felix Arndt und der ADAC Kart Masters Vizemeister Philipp Britz. Mit Tara Eichenberger freut sich die DEKM auf eine schnelle, junge Dame im Starterfeld.

DEKM-Termine 2018

04. – 05.05.2018 – Testtage Wackersdorf

12. – 13.05.2018 – Wackersdorf

02. – 03.06.2018 – Ampfing

30.06. – 01.07.2018 – Oschersleben (ADAC Kart Masters)

28. – 29.07.2018 – Kerpen

25. – 26.08.2018 – Genk (BEL)