delta 4×4 Studie – Ferrari als Offroader

delta4x4’s zeigte kürzlich eine Studie wie der Purosangue in ein kompromissloses Offroad-Vehikel verwandelt werden kann. Die Kreativabteilung von delta4x4 hat ihren 3D-Künstlern freie Hand gelassen, um das scheinbar Unmögliche zu ermöglichen: Ein Luxus-SUV, das die Herzen von Outdoor-Enthusiasten höherschlagen lassen soll.

Bodenfreiheit ist im Gelände unverzichtbar. Mit einer Höherlegung wird der Purosangue nicht nur noch geländetauglicher, sondern auch vielseitiger. Die verbesserte Bodenfreiheit ermöglicht die Montage größerer Räder, bietet mehr Sicht im unwegsamen Terrain und maximiert das Offroad-Vergnügen.

Räder mit All-Terrain-Profil

Um den anspruchsvollen Herausforderungen jenseits befestigter Straßen gerecht zu werden, wird der Purosangue mit speziellen Beadlock-Felgen und Reifen im All-Terrain-Profil ausgestattet. Diese sorgen für optimalen Grip auf Schotter, Sand, Matsch und unwegsamen Untergründen – und verleihen dem Fahrzeug eine bullige, kraftvolle Optik.

Um den größeren Rädern gerecht zu werden, erhält die Offroad-Version des Purosangue verbreiterte Radkästen. Diese Modifikation unterstreicht den robusten Charakter des Fahrzeugs und erhöht gleichzeitig die Stabilität im Gelände.

Dachzelt & Zusatzscheinwerfer

Für all jene, die auf ihren Expeditionen mehr Stauraum benötigen, ist der Dach- und Heckträger die ideale Lösung. Hier finden Benzinkanister, Ersatzräder oder großes Gepäck mühelos Platz und machen den Purosangue bereit für jedes Abenteuer.

Abenteuerlustige Reisende werden das optional erhältliche Dachzelt lieben. Der Ferrari Purosangue bleibt damit nicht nur ein Hochleistungs-SUV, sondern wird auch zu einem mobilen Abenteuercamp. Egal ob an einsamen Stränden oder hoch oben in den Bergen – mit einem Dachzelt wird jeder Ort zu einem Zuhause auf Zeit.

Ein weiteres Highlight sind die leistungsstarken Zusatzscheinwerfer von PIAA, die an der Front und am Dachträger angebracht sind. Diese bieten nicht nur bei nächtlichen Offroad-Abenteuern unschätzbare Vorteile, sondern verleihen dem fuoristrada einen markanteren Look.

Mit der fuoristrada Studie will delta4x4 wohl zeigen, dass es keine Grenzen gibt, wenn Exklusivität auf Abenteuerlust trifft. Dieses Fahrzeug ist für Autoliebhaber, die neben Luxus und Geschwindigkeit auch den Nervenkitzel im Gelände suchen, der ultimative Traum, der nun Wirklichkeit werden kann.

