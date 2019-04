delta4x4 – Ein Amarok für alle Fälle

Mit dem Amarok für alle Fälle bringt delta4x4 den Pickup ordentlich aufgemotzt. Für alle eben, die nie erwachsen werden wollten. Diejenigen, die sich das Kind im Manne erhalten konnten, haben Freude an den Umbauten von delta4x4. Wie dem um 25 Zentimeter in der Höhe und 200 mm in der Breite gewachsenen „Amarok für alle Fälle“.

Für diesen Beast-Umbau des Pickups von Volkswagen montiert der Odelzhausener Tuner zuerst ein BodyLiftKit-Kit von zehn Zentimetern. Zusätzliche vier Zentimeter an Höhenzuwachs bringt das Suspension Distance Kit. Das besteht aus einem Distanzsatz für die Federn und vier Bilstein Spezialstoßdämpfern. Weitere maximal 100 mm entstehen durch die extrem griffigen Geländereifen von Cooper. Mit Sidebiter Profilblöcken, die bis in die Seitenwand der Pneus hineinreichen. Die Riesen-Gummis haben die Dimension 35×12.5 R 20. Sie sind auf KlassikB-Felgen im Format 20×9,5 aufgezogen. Ein Satz „Iceland Style“ Radabdeckungen macht den Amarok um rund 20 cm breiter. Und die wilde Isländer-Optik? Die rundet ein für Europa homologierter Frontbügel mit LED-Breitstrahlern von PIAA, sowie Seitenbügel aus feinstem Edelstahl ab.

