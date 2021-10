Den Volkswagen Taigo bestellen

Ab sofort kann man den neue Volkswagen Taigo bestellen. Der Vorverkauf ist gestartet. Mit dem neuen kompakten Taigo kommt erstmals ein SUV-Coupé von Volkswagen auf den europäischen Markt. Er ist ab sofort bestellbar ist in vier unterschiedlichen Ausstattungslinien erhältlich.

Zu den Highlights zählen neben seiner erhöhten Sitzposition ein serienmäßiges volldigitales Cockpit und clevere Konnektivitätslösungen. Außerdem teilautomatisiertes Fahren sowie weitere Assistenz- und Komfortsysteme. Die steigern Langstreckentauglichkeit und Sicherheit. Die Preise des Taigo beginnen aktuell mit der Linie „Life“ bei 23.430 Euro.

Drei Ausstattungslinien

Zum Bestellstart den neuen Volkswagen Taigo bestellen will, für den stehen drei Ausstattungslinien bereit. In der Basis-Ausstattung „Taigo“ (ab Mitte 2022 bestellbar) überzeugt das SUV-Coupé mit außergewöhnlichem Design und fortschrittlicher Ausstattung. So verfügt der Taigo unter anderem serienmäßig über den Notbremsassistenten „Front Assist“ und den Spurhalteassistenten „Lane Assist“. Angetrieben ist der Taigo in der Einsteiger-Version an der Vorderachse von einem 70 kW/95 PS starken 1.0-TSI-Motor mit manuellem 5-Gang-Getriebe.

Die Ausstattungslinie „Life“ bietet zusätzlichen Komfort. Unter anderem durch eine serienmäßige Einparkhilfe. Oder auch durch App Connect. Dieses Feature ermöglicht die Bedienung ausgewählter Apps und Inhalte komfortabel direkt per Display im Fahrzeug. Der Taigo „Life“ ist auf Wunsch auch mit 7-Gang-DSG und einer Leistung von 81 kW/110 PS erhältlich. Ab unter 22.000 Euro.

Besonders wertig präsentiert sich der neue Taigo innen und außen in der Ausstattungslinie „Style“. Die umfangreiche Serienausstattung bietet etwa App Connect inklusive App Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto. Außerdem: IQ.Light – LED-Matrixscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht. Der Taigo „Style“ ist mit 7-Gang-DSG bei einer Leistung von 81 kW/110 PS oder in der Top-Motorisierung mit 110 kW/150 PS verfügbar.

R-Line & Unlimited Paket

Darüber hinaus bietet Volkswagen den Taigo auch in einer sportlichen „R-Line“-Version an. Sie verfügt über ein noch dynamischeres Design. In Kombination mit hochwertigen Kontrastelementen und größeren Rädern. Sowie mit nochmals erweitertem Ausstattungsumfang.

In Österreich gibt es für den Taigo auch das Unlimited Paket. In sind dem beliebte Ausstattungselemente gebündelt. Wie etwa die Klimaanlage „Air Care Climatronic“, eine Einparkhilfe und das IQ.Drive-Paket. Weiters das Navigationssystem „Discover Media“ und eine Rückfahrkamera. Und vieles mehr. Verfügbar ist das Unlimited Paket für die Linien „Life“, „Style“ und „R-Line“. Kunden profitieren dabei von einem Preisvorteil von bis zu 45 %.

