Denzel Eisenstadt – Fit für die Zukunft

Mittels Um- und Neubau hat Denzel Eisenstadt sein Kundencenter fit für die Zukunft gemacht. Damit ist man auf die Veränderungen eines neuen Automobil-Zeitalters vorbereitet. Als Automobil-Partner für tausende Kunden der Region Eisenstadt und Neusiedlersee.

Für mehr Kundenzufriedenheit

Kundencenterleiter Heinz Wagner: “Wir haben im letzten Jahr 2,5 Million Euro in den Neubau, die Modernisierung der Werkstätte und in die Erweiterung des Schauraums am Standort investiert. Das alles passiert selbstverständlich im Sinne einer noch höheren Kundenzufriedenheit.“

So hat man die Anzahl der Hebebühnen auf 12 erhöht und sie auch optimal für die Werkstattarbeiten mit Elektro- und alternativ angetriebenen Fahrzeugen aufgerüstet. Dadurch bleibt mehr Zeit der bestens geschulten 25 Mitarbeiter für den persönlichen Kundenkontakt.

Alternativ-Antriebe: Breites Angebot

Das Denzel Kundencenter in Eisenstadt bietet das volle Programm der Automobil-Marken Hyundai, Mitsubishi und Volvo an. Alle drei weltweit agierenden Marken zeichnen sich durch ein breites Angebot an Fahrzeugmodellen mit Elektro-, Hybrid – und Brennstoffzellen-Antrieb aus. Denzel ist schon seit dem Jahr 2009 Elektroauto-Pionier und Vorreiter bei Alternativ-Antrieben im Automobilbau.

Sowohl im Schauraum, als auch in der Werkstätte wurden neue Akzente mit der Corporate Identity der jeweiligen Automobilmarken gesetzt. Der großzügige Schauraum-Bereich mit 1.000 m2 und der Werkstatt-Bereich inklusive Direktannahme wurden anhand eines neuen Konzeptes umgebaut. Und zu einem Premium-Autohaus aufgewertet.

Bei Denzel Eisenstadt kann man vielfältige Dienstleistungen nutzen. Im Neuwagen- und Gebrauchtwagenverkauf aller Marken. Denzel Care – als Vollanbieter für Kleinschadenreparaturen. Bis hin zur kompletten Karosserie-Instandsetzung von Firmenflotten. Außerdem: die Finanzdienstleistungen der Denzel Bank.

