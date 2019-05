Denzel – Gute Bilanz & Investitionsoffensive

Die Denzel Gruppe blickt auf eine gute Bilanz des Geschäftsjahres 2018 zurück. Was auch eine Investitionsoffensive ermöglicht. Die konsolidierten Konzern-Umsatzerlöse lagen 2018 bei 864,1 Millionen Euro (+3%). Das Ergebnis vor Steuern betrug 15,1 Millionen Euro.

Mag. Gregor Strassl, Vorstandssprecher der Wolfgang Denzel Holding AG: „Die Aufteilung in die 3 Teilbereiche Automotive, Finanzdienstleistungen und Immobilien erweist sich als richtig und risikodiversifizierend. Alle drei Teilbereiche tragen wesentlich zum operativen Ergebnis der Gruppe bei.“ Mit aktuell 16 Automobilmarken in 19 Autohäusern bietet die Denzel Gruppe ihren Kunden eine in Österreich einzigartige Auswahl an.

Auch Denzel Bank erfolgreich. Das Volumen der neu abgeschlossenen Finanzierungen – insbesondere im Kerngeschäft KFZ-Finanzierungen – wurde um 7 % auf den Rekordwert von 140 Millionen Euro gesteigert. Sowohl bei Kredit und Leasing mit 347 Millionen Euro als auch bei den Spareinlagen von mehr als 251 Millionen Euro und beim Ergebnis vor Steuern mit 4,9 Millionen Euro erreichte die Denzel Bank deutliche Steigerungen.

Die Denzel Autoimport GmbH erreichte mit 5.037 Mitsubishi PKW und Pick-Ups einen Marktanteil von 1,4%. Die Hyundai Import GmbH ist mit 18.609 Zulassungen und einem Marktanteil von 5,5% auch im Jahr 2018 die erfolgreichste asiatische Automarke in Österreich. Auch das Reifengeschäft des Denzel-Tochterunternehmens Autoplus GmbH mit den Marken Bridgestone, Lassa und Sailun entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgesprochen erfreulich.

Zukunftsinvestitionen

Dr. Bernhard Stark, Finanzvorstand der Wolfgang Denzel Auto AG: „Alle Geschäftsbereiche der Denzel Gruppe zeigen 2018 positive Ergebnisse. Das Eigenkapital von 162,8 Millionen Euro ist eine optimale Voraussetzung für die Investitionsoffensive der Denzel Gruppe.“ Im Jahr 2019 wird die Investitionsoffensive der letzten Jahre mit dem Neubau des Volvo Autohauses in Wien Erdberg sowie mit der Einführung einer Denzel Kunden-App und des Relaunches der DENZEL Website fortgeführt.

