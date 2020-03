Denzel Mitsubishi – Neue Marketing Managerin

Seyla Hodzic, BA (24) wird ab 1. April die neue Mitsubishi Marketing Managerin bei der Denzel Autoimport GmbH.

Frau Hodzic folgt in dieser Funktion Tanja Linder (37) und leitet damit den gesamten Bereich Marketing bei Mitsubishi in Österreich. Als Marketing-Verantwortliche berichtet Seyla Hodzic an den Geschäftsführer Andreas Kostelecky, MBA. Sie begann ihre Berufslaufbahn bei der KIA Austria GmbH als Sales-Trainee, bevor sie vor zweieinhalb Jahren bei der Denzel Autoimport GmbH als Junior Marketing Managerin startete. Der nächste Karriere-Schritt war die Position der Digital Marketing Managerin. Frau Hodzic studierte den Bachelorstudiengang Kommunikationswirtschaft mit den Studienschwerpunkten Marketing und Online-Kommunikation an der FH Wien der WKW. Aktuell absolviert sie den berufsbegleitenden Masterstudiengang Kommunikationsmanagement mit den Studienschwerpunkten Strategisches Kommunikationsmanagement und Marketing – ebenfalls an der FH Wien der WKW.

Tanja Linder, die vor 4 Jahren von der Castrol Austria GmbH zur Denzel Autoimport GmbH gewechselt ist, hat ihre berufliche Laufbahn bei der Denzel Autoimport GmbH im Vertrieb begonnen, ehe sie vor zweieinhalb Jahren die Marketingabteilung übernommen hat.

