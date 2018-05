Denzel: Sehr gute Bilanz für 2017

Umsatz und Gewinn sind im Jahr 2017 weiter gestiegen. Rund 45.000 Fahrzeuge wurden verkauft. Der Ausblick für das Jahr 2018 ist positiv.

Die Umsatzerlöse konnten um 12% gesteigert werden

Die konsolidierten Konzern-Umsatzerlöse konnten um rd. 12 Prozent auf knapp 833 Millionen Euro (2016: 743 Millionen Euro) weiter gesteigert werden. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitern an 18 Standorten sowie 16 Marken erwirtschaftete die Denzel Gruppe im vergangenen Jahr ein Ergebnis vor Steuern von 18,3 Millionen Euro (2016: 17,4 Millionen Euro). Mag. Gregor Strassl, Vorstandssprecher der Wolfgang DENZEL Holding AG: „Die DENZEL Gruppe blickt auf ein höchst erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Die Aufteilung in die 3 Teilbereiche Automotiv, Finanzdienstleistungen und Immobilien erweist sich als richtig und risiko-diversifizierend. Alle drei haben beim operativen Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zugelegt.“

Das Importgeschäft wurde ebenfalls stärker

Hansjörg Mayr, Vorstandsmitglied der Wolfgang DENZEL Auto AG: „Das traditionell starke Importgeschäft für die Marken Mitsubishi und Hyundai hat sich 2017 ebenso durchwegs positiv entwickelt. Mit 4.686 Mitsubishi PKW und Pick-Ups konnte die Denzel Autoimport GmbH einen PKW-Markanteil von 1,3 Prozent erreichen. Die Hyundai Import GmbH konnte mit 19.905 Zulassungen abschließen und ist mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent einmal mehr die erfolgreichste asiatische Automarke in Österreich. Auch das Reifengeschäft des Denzel-Tochterunternehmens Autoplus GmbH mit den Marken Bridgestone, Lassa und Sailun entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgesprochen erfreulich und rundet damit den Erfolg des Importbereiches nachhaltig positiv ab.

Top Arbeitgeber in Österreich

In einer Studie, die von Statista in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin Trend durchgeführt wurde, erreichte Denzel die Nr. 1 Position unter den besten Einzelhandels-Arbeitgebern in Österreich und wurde als „TOP Arbeitgeber“ ausgezeichnet.