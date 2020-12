Der Abschied vom VW e-Golf

Er ist eingeleitet, der Abschied vom VW e-Golf. Kurz vor Weihnachten ist der letzte e-Golf im Werk Dresden vom Band gerollt. Seit März 2017 hat Volkswagen dort 50.401 Fahrzeuge des Typs gefertigt. Mit 2021 stellt man der Fertigungsbereich komplett auf den Nachfolger ID.3 und den Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) um.

Der VW e-Golf kam 2013 auf den Markt und wurde bis Sommer 2020 auch in Wolfsburg produziert. Dresden stieß vor drei Jahren wegen der Nachfrage parallel dazu. In beiden Produktionsstätten entstanden zusammen 145.561 e-Golf. Nun also der Abschied vom VW e-Golf. Gemessen an den Verkaufszahlen ist er noch immer eines der beliebtesten Elektroautos in Europa. Vor allem bei Kunden in Norwegen und im deutschen Markt.

