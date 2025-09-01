Der DTM-Fahrplan 2026 steht fest

Der DTM-Fahrplan 2026 steht fest – Das Deutsche Tourenwagen-Masters startet vor spektakulärer Bergkulisse in die Saison 2026: Erstmals finden die beiden Auftaktrennen in Österreich statt. Austragungsort ist vom 24. bis 26. April der Red Bull Ring. Insgesamt umfasst der Rennkalender acht Veranstaltungen.

Nach dem Saisonstart vor dem Alpenpanorama geht es an die Küste. Vom 22. bis 24. Mai findet das zweite Rennwochenende auf dem Circuit Zandvoort an der Nordseeküste in den Niederlanden statt. In Deutschland gastiert die DTM dann erstmals vom 19. bis 21. Juni mit zwei Rennen auf dem Lausitzring.

Am ersten Juli-Wochenende geht es auf den Nürnberger Norisring. Der Stadtkurs zählt seit Jahrzehnten als zuschauerstärkste Veranstaltung zu den Höhepunkten im DTM-Kalender. Zur besten Ferienzeit gastiert die Serie im Juli in der Motorsport-Arena Oschersleben – 24.–26.7. – bevor der Nürburgring -14.–16.8. – die heiße Phase im Titelkampf einläutet. Nach den beiden Rennen auf dem Sachsenring – 11.–13.9. – steht einen Monat später das Finale in Hockenheim – 9.–11.10. – an. hak/aum