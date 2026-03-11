Der elektrische Cayenne S schließt die Lücke zum Topmodell

Der elektrische Cayenne S schließt die Lücke zum Topmodell – Man erweitert das Angebot der vollelektrische Cayenne-Baureihe um den S. Sein Allradsystem leistet 400 kW/544 PS, mit Launch Control für zehn Sekunden bis zu 490 kW/666 PS.

Der Cayenne S Electric beschleunigt in 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h und ist bis zu 250 km/h schnell. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 653 Kilometern. Analog der anderen beiden Cayenne-Electric-Modelle verfügt die S-Variante über eine Hochvolt-Batterie mit 113 kWh-Bruttokapazität, die sich an einer geeigneten Schnellladesäule mit bis zu 400 kW Ladeleistung in weniger als 16 Minuten von 10 auf 80 Prozent State of Charge – SoC aufladen lässt. Preise für das neue Modell sind noch nicht bekannt.